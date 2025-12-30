Пункты проката детских вещей действуют в пяти районах области

просмотров: 75

За все время реализации проекта данной мерой поддержки воспользовались 679 семей, в том числе с начала 2025 года – 153 семьи.Отметим, что в пунктах проката можно на безвозмездной основе получить во временное пользование детские кроватки, коляски, ходунки, автокресла, манежи, столы и стульчики для кормления, ванночки для купания младенцев, столики для пеленания и другие необходимые вещи.«Аренда вещей для детей – удобное и выгодное решение для родителей. Они могут брать в прокат вместо покупки то, что необходимо в использовании на короткий период. Это удобно и выгодно, экономит бюджет. Высокий спрос позволяет нам расширять услуги, охватывая новые территории. На сегодняшний день в регионе уже оборудованы и работают пять таких пунктов – в комплексном центре соцобслуживания населения Озинского района, а также в центрах социальной помощи семье и детям «Семья» Энгельсского, Балашовского, Балаковского районов и Саратова», – прокомментировала заместитель министра труда и социальной защиты Светлана Савочкина.Воспользоваться услугами проката могут семьи, имеющие малышей в возрасте до 3-х лет, нуждающиеся в поддержке и состоящие на социальном обслуживании.Напомним, работа пунктов проката предметов для ухода за детьми с этого года проводится в рамках национального проекта Президента России Владимира Путина «Семья».