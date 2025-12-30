30 декабря 2025 ВТОРНИК
15:30 | 30 декабря
София Царева и Дмитрий Афанасьев завоевали медали на Всероссийских соревнованиях по кикбоксингу
15:00 | 30 декабря
Пункты проката детских вещей действуют в пяти районах области
14:00 | 30 декабря
В 2025 году 1,8 тысячи многодетных семей реализовали право на региональный маткапитал
12:30 | 30 декабря
Охотничьи инспекторы провели в уходящем году около 6000 рейдов
12:11 | 30 декабря
Стоматология «ВИНИР» поздравляет с наступающим Новым годом!
11:30 | 30 декабря
В Энгельсе участники турнира вышли на «КиберСтарт»
10:00 | 30 декабря
Почувствовать зимнее настроение прошлого века можно на выставке в Доме Павла Кузнецова
09:03 | 30 декабря
В Саратове к ликвидации последствий снегопада минувшей ночью привлекли более 200 единиц спецтехники
17:00 | 29 декабря
Саратовская юридическая академия – лучшая в номинации «Погружение в профессию»
16:03 | 29 декабря
В Саратовской области заработная плата выросла более чем на 15%
Пункты проката детских вещей действуют в пяти районах области

Пункты проката технических средств, мебели и предметов быта, которые необходимы для ухода за детьми раннего возраста, продолжают свою работу в Саратовской области.



За все время реализации проекта данной мерой поддержки воспользовались 679 семей, в том числе с начала 2025 года – 153 семьи.

Отметим, что в пунктах проката можно на безвозмездной основе получить во временное пользование детские кроватки, коляски, ходунки, автокресла, манежи, столы и стульчики для кормления, ванночки для купания младенцев, столики для пеленания и другие необходимые вещи.

«Аренда вещей для детей – удобное и выгодное решение для родителей. Они могут брать в прокат вместо покупки то, что необходимо в использовании на короткий период. Это удобно и выгодно, экономит бюджет. Высокий спрос позволяет нам расширять услуги, охватывая новые территории. На сегодняшний день в регионе уже оборудованы и работают пять таких пунктов – в комплексном центре соцобслуживания населения Озинского района, а также в центрах социальной помощи семье и детям «Семья» Энгельсского, Балашовского, Балаковского районов и Саратова», – прокомментировала заместитель министра труда и социальной защиты Светлана Савочкина.

Воспользоваться услугами проката могут семьи, имеющие малышей в возрасте до 3-х лет, нуждающиеся в поддержке и состоящие на социальном обслуживании.

Напомним, работа пунктов проката предметов для ухода за детьми с этого года проводится в рамках национального проекта Президента России Владимира Путина «Семья».