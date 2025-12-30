30 декабря 2025 ВТОРНИК
15:30 | 30 декабря
София Царева и Дмитрий Афанасьев завоевали медали на Всероссийских соревнованиях по кикбоксингу
15:00 | 30 декабря
Пункты проката детских вещей действуют в пяти районах области
14:00 | 30 декабря
В 2025 году 1,8 тысячи многодетных семей реализовали право на региональный маткапитал
12:30 | 30 декабря
Охотничьи инспекторы провели в уходящем году около 6000 рейдов
12:11 | 30 декабря
11:30 | 30 декабря
В Энгельсе участники турнира вышли на «КиберСтарт»
10:00 | 30 декабря
Почувствовать зимнее настроение прошлого века можно на выставке в Доме Павла Кузнецова
09:03 | 30 декабря
В Саратове к ликвидации последствий снегопада минувшей ночью привлекли более 200 единиц спецтехники
17:00 | 29 декабря
Саратовская юридическая академия – лучшая в номинации «Погружение в профессию»
16:03 | 29 декабря
В Саратовской области заработная плата выросла более чем на 15%
В Радищевском музее открыта новая экспозиция «АРТ-КОД»
Владимир Дудаков: «Лучший метод защиты от гриппа – вакцинация»
Сказано-сделано-экспортировано
В Саратове впервые состоится детский межрегиональный вокальный конкурс «Пою с оркестром»
Черешчатый дуб под Александрович Нашем признан памятником природы
В Саратове стартует третий этап Всероссийских соревнований по прыжкам в воду «Лига юных чемпионов»
Взаимодействие общественников с Фондом капремонта области признано успешным
Электричка здоровья пользуется неизменным успехом у пассажиров и жителей области
В 2025 году 1,8 тысячи многодетных семей реализовали право на региональный маткапитал

В Саратовской области действует мера социальной поддержки для многодетных семей – при рождении третьего или последующего ребенка родители могут получить региональный материнский капитал. В настоящее время его размер составляет более 138 тысяч рублей.


Программа успешно реализуется с 2012 года. За весь период ее действия поддержкой воспользовались свыше 17 711 многодетных семей. Только в текущем году капитал уже получили 1793 семьи.

Средства регионального материнского капитала разрешается направить по шести целевым направлениям: улучшение жилищных условий, оплата образования детей, приобретение товаров и услуг для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов, газификация жилья, компенсация расходов на подключение к централизованной системе водоснабжения и водоотведения, а также установка оконных блоков, входных дверей, остекление балконов и лоджий.

«Популярными направлениями использования регионального материнского капитала остаются улучшению жилищных условий – его выбрали 657 семей, работы по установке оконных блоков, входных дверей и остеклению балконов и лоджий – 569 семей. Часто используют средства регматкапитала на оплату образования детей – этим направлением воспользовались 563 семьи», – привела данные заместитель министра труда и социальной защиты Ольга Морозова.

Напомним, по инициативе губернатора области Романа Бусаргина срок действия программы регионального материнского капитала продлен до 2030 года.

Подать заявление на получение регионального материнского капитала удобнее всего с помощью Госуслуг: https://www.gosuslugi.ru/611743/1/form. Можно также обратиться в учреждения социальной поддержки населения по месту жительства или МФЦ.

Министерство труда и социальной защиты области