В 2025 году 1,8 тысячи многодетных семей реализовали право на региональный маткапитал

Программа успешно реализуется с 2012 года. За весь период ее действия поддержкой воспользовались свыше 17 711 многодетных семей. Только в текущем году капитал уже получили 1793 семьи.Средства регионального материнского капитала разрешается направить по шести целевым направлениям: улучшение жилищных условий, оплата образования детей, приобретение товаров и услуг для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов, газификация жилья, компенсация расходов на подключение к централизованной системе водоснабжения и водоотведения, а также установка оконных блоков, входных дверей, остекление балконов и лоджий.«Популярными направлениями использования регионального материнского капитала остаются улучшению жилищных условий – его выбрали 657 семей, работы по установке оконных блоков, входных дверей и остеклению балконов и лоджий – 569 семей. Часто используют средства регматкапитала на оплату образования детей – этим направлением воспользовались 563 семьи», – привела данные заместитель министра труда и социальной защиты Ольга Морозова.Напомним, по инициативе губернатора области Романа Бусаргина срок действия программы регионального материнского капитала продлен до 2030 года.Подать заявление на получение регионального материнского капитала удобнее всего с помощью Госуслуг: https://www.gosuslugi.ru/611743/1/form. Можно также обратиться в учреждения социальной поддержки населения по месту жительства или МФЦ.Министерство труда и социальной защиты области