В Энгельсе участники турнира вышли на «КиберСтарт»

Специалисты Дома молодежи (г. Энгельс) провели мероприятие «Команда «КиберСтарт» для участников киберспортивного турнира, который прошел в ноябре.Старт интенсиву дал фотоквест в городском парке «Покровский». Ребята продемонстрировали отличную командную работу, сплоченность и глубокие знания истории родного края.Образовательная часть программы продолжилась в стенах Дома молодежи, где участников ждала встреча с лидерами молодежного автоспорта и симрейсинга. Своим опытом с ребятами поделились чемпионы Иван Чехов (LADA Sport ROSNEFT eChampionship 2025) и Виктор Папенин (SMP Racing/ Газпром — детям 2024).Кроме того, руководитель секции «Картинг» Роман Бражников пригласил всех желающих присоединиться к тренировкам и соревнованиям в новом современном киберспортивном пространстве Дома молодежи.Мероприятие состоялось в рамках реализации программы комплексного развития молодежной политики в субъектах Российской Федерации «Регион для молодых» национального проекта «Молодежь и дети», инициированного Президентом России Владимиром Путиным.Комитет молодёжной политики области