30 декабря 2025 ВТОРНИК
Новости
15:30 | 30 декабря
София Царева и Дмитрий Афанасьев завоевали медали на Всероссийских соревнованиях по кикбоксингу
15:00 | 30 декабря
Пункты проката детских вещей действуют в пяти районах области
14:00 | 30 декабря
В 2025 году 1,8 тысячи многодетных семей реализовали право на региональный маткапитал
12:30 | 30 декабря
Охотничьи инспекторы провели в уходящем году около 6000 рейдов
12:11 | 30 декабря
Стоматология «ВИНИР» поздравляет с наступающим Новым годом!
11:30 | 30 декабря
В Энгельсе участники турнира вышли на «КиберСтарт»
10:00 | 30 декабря
Почувствовать зимнее настроение прошлого века можно на выставке в Доме Павла Кузнецова
09:03 | 30 декабря
В Саратове к ликвидации последствий снегопада минувшей ночью привлекли более 200 единиц спецтехники
17:00 | 29 декабря
Саратовская юридическая академия – лучшая в номинации «Погружение в профессию»
16:03 | 29 декабря
В Саратовской области заработная плата выросла более чем на 15%
В Радищевском музее открыта новая экспозиция «АРТ-КОД»
Подробнее
Владимир Дудаков: «Лучший метод защиты от гриппа – вакцинация»
Подробнее
Сказано-сделано-экспортировано
Подробнее
В Саратове впервые состоится детский межрегиональный вокальный конкурс «Пою с оркестром»
Подробнее
Черешчатый дуб под Александрович Нашем признан памятником природы
Подробнее
В Саратове стартует третий этап Всероссийских соревнований по прыжкам в воду «Лига юных чемпионов»
Подробнее
Взаимодействие общественников с Фондом капремонта области признано успешным
Подробнее
Электричка здоровья пользуется неизменным успехом у пассажиров и жителей области
Подробнее

В Энгельсе участники турнира вышли на «КиберСтарт»

Новости
В Энгельсе участники турнира вышли на «КиберСтарт»

Специалисты Дома молодежи (г. Энгельс) провели мероприятие «Команда «КиберСтарт» для участников киберспортивного турнира, который прошел в ноябре.

Старт интенсиву дал фотоквест в городском парке «Покровский». Ребята продемонстрировали отличную командную работу, сплоченность и глубокие знания истории родного края.

Образовательная часть программы продолжилась в стенах Дома молодежи, где участников ждала встреча с лидерами молодежного автоспорта и симрейсинга. Своим опытом с ребятами поделились чемпионы Иван Чехов (LADA Sport ROSNEFT eChampionship 2025) и Виктор Папенин (SMP Racing/ Газпром — детям 2024).

Кроме того, руководитель секции «Картинг» Роман Бражников пригласил всех желающих присоединиться к тренировкам и соревнованиям в новом современном киберспортивном пространстве Дома молодежи.

Мероприятие состоялось в рамках реализации программы комплексного развития молодежной политики в субъектах Российской Федерации «Регион для молодых» национального проекта «Молодежь и дети», инициированного Президентом России Владимиром Путиным.

Комитет молодёжной политики области