Почувствовать зимнее настроение прошлого века можно на выставке в Доме Павла Кузнецова

На экспозиции воссоздана ретро-комната с мебелью и предметами советского быта. Здесь можно не только увидеть, но и почувствовать, как жили, собирались за столом и отмечали праздники люди ушедшей эпохи. Также на выставке представлены коллекции ватных игрушек современных саратовских мастериц Екатерины Ружьевой и Галины Марусовой.Еще одним окном в прошлое стал открывшийся в рамках выставки кинозал, где демонстрируются редчайшие архивные кадры, на которых запечатлена повседневная жизнь «саратовских зимних людей»: уличные забавы, подготовка к Новому году, прогулки по заснеженным улицам города.Министерство культуры области