30 декабря 2025 ВТОРНИК
Новости
15:30 | 30 декабря
София Царева и Дмитрий Афанасьев завоевали медали на Всероссийских соревнованиях по кикбоксингу
15:00 | 30 декабря
Пункты проката детских вещей действуют в пяти районах области
14:00 | 30 декабря
В 2025 году 1,8 тысячи многодетных семей реализовали право на региональный маткапитал
12:30 | 30 декабря
Охотничьи инспекторы провели в уходящем году около 6000 рейдов
12:11 | 30 декабря
Стоматология «ВИНИР» поздравляет с наступающим Новым годом!
11:30 | 30 декабря
В Энгельсе участники турнира вышли на «КиберСтарт»
10:00 | 30 декабря
Почувствовать зимнее настроение прошлого века можно на выставке в Доме Павла Кузнецова
09:03 | 30 декабря
В Саратове к ликвидации последствий снегопада минувшей ночью привлекли более 200 единиц спецтехники
17:00 | 29 декабря
Саратовская юридическая академия – лучшая в номинации «Погружение в профессию»
16:03 | 29 декабря
В Саратовской области заработная плата выросла более чем на 15%
Почувствовать зимнее настроение прошлого века можно на выставке в Доме Павла Кузнецова

Новости / Культура
В Доме Павла Кузнецова работает выставка «Зимние люди, или как мы согревались». Рождественская выставка необычна: она старается вернуть или впервые погрузить в атмосферу зимнего настроения 50-х –70-х годов.

Почувствовать зимнее настроение прошлого века можно на выставке в Доме Павла Кузнецова


На экспозиции воссоздана ретро-комната с мебелью и предметами советского быта. Здесь можно не только увидеть, но и почувствовать, как жили, собирались за столом и отмечали праздники люди ушедшей эпохи. Также на выставке представлены коллекции ватных игрушек современных саратовских мастериц Екатерины Ружьевой и Галины Марусовой.

Еще одним окном в прошлое стал открывшийся в рамках выставки кинозал, где демонстрируются редчайшие архивные кадры, на которых запечатлена повседневная жизнь «саратовских зимних людей»: уличные забавы, подготовка к Новому году, прогулки по заснеженным улицам города.

Министерство культуры области