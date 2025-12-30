В Саратове к ликвидации последствий снегопада минувшей ночью привлекли более 200 единиц спецтехники

просмотров: 144

В области продолжаются мероприятия по ликвидации последствий снегопада. В Саратове коммунальные службы расчищают и обрабатывают противогололедными материалами автомагистрали, пешеходные зоны, общественные территории. Особое внимание - подходам к объектам социальной сферы и остановочным павильонам.Пока жители спали, работала коммунальная техника в Балакове - убирала и посыпала пескосоляной смесью улицы города. Ранним утром 30 декабря эти работы продолжились.Ведутся они и в Энгельсе: сотрудники МКУ «Городское хозяйство» в настоящее время активно проводят работу по очистке тротуарной сети и остановочных площадок. Работы по ликвидации последствий осадков продолжаются, как и в других городах, в круглосуточном режиме.По вопросам очистки территории от снега и наледи в Энгельсе можно обратиться в круглосуточную диспетчерскую службу по тел. +7 (962) 627-68-62.По информации администраций МО "Город Саратов", Энгельсского и Балаковского районов