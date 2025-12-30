30 декабря 2025 ВТОРНИК
Новости
15:30 | 30 декабря
София Царева и Дмитрий Афанасьев завоевали медали на Всероссийских соревнованиях по кикбоксингу
15:00 | 30 декабря
Пункты проката детских вещей действуют в пяти районах области
14:00 | 30 декабря
В 2025 году 1,8 тысячи многодетных семей реализовали право на региональный маткапитал
12:30 | 30 декабря
Охотничьи инспекторы провели в уходящем году около 6000 рейдов
12:11 | 30 декабря
Стоматология «ВИНИР» поздравляет с наступающим Новым годом!
11:30 | 30 декабря
В Энгельсе участники турнира вышли на «КиберСтарт»
10:00 | 30 декабря
Почувствовать зимнее настроение прошлого века можно на выставке в Доме Павла Кузнецова
09:03 | 30 декабря
В Саратове к ликвидации последствий снегопада минувшей ночью привлекли более 200 единиц спецтехники
17:00 | 29 декабря
Саратовская юридическая академия – лучшая в номинации «Погружение в профессию»
16:03 | 29 декабря
В Саратовской области заработная плата выросла более чем на 15%
В Радищевском музее открыта новая экспозиция «АРТ-КОД»
Подробнее
Владимир Дудаков: «Лучший метод защиты от гриппа – вакцинация»
Подробнее
Сказано-сделано-экспортировано
Подробнее
В Саратове впервые состоится детский межрегиональный вокальный конкурс «Пою с оркестром»
Подробнее
Черешчатый дуб под Александрович Нашем признан памятником природы
Подробнее
В Саратове стартует третий этап Всероссийских соревнований по прыжкам в воду «Лига юных чемпионов»
Подробнее
Взаимодействие общественников с Фондом капремонта области признано успешным
Подробнее
Электричка здоровья пользуется неизменным успехом у пассажиров и жителей области
Подробнее

В Саратове к ликвидации последствий снегопада минувшей ночью привлекли более 200 единиц спецтехники

Новости
В Саратове к ликвидации последствий снегопада минувшей ночью привлекли более 200 единиц спецтехники

В области продолжаются мероприятия по ликвидации последствий снегопада. В Саратове коммунальные службы расчищают и обрабатывают противогололедными материалами автомагистрали, пешеходные зоны, общественные территории. Особое внимание - подходам к объектам социальной сферы и остановочным павильонам.

Пока жители спали, работала коммунальная техника в Балакове - убирала и посыпала пескосоляной смесью улицы города. Ранним утром 30 декабря эти работы продолжились.

Ведутся они и в Энгельсе: сотрудники МКУ «Городское хозяйство» в настоящее время активно проводят работу по очистке тротуарной сети и остановочных площадок. Работы по ликвидации последствий осадков продолжаются, как и в других городах, в круглосуточном режиме.

По вопросам очистки территории от снега и наледи в Энгельсе можно обратиться в круглосуточную диспетчерскую службу по тел. +7 (962) 627-68-62.

По информации администраций МО "Город Саратов", Энгельсского и Балаковского районов