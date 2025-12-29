29 декабря 2025 ПОНЕДЕЛЬНИК
Новости
17:00 | 29 декабря
Саратовская юридическая академия – лучшая в номинации «Погружение в профессию»
16:03 | 29 декабря
В Саратовской области заработная плата выросла более чем на 15%
15:30 | 29 декабря
Более 50 саратовских детей стали участниками Кремлёвской ёлки
14:30 | 29 декабря
Юный спортсмен из Саратова побывал на «Играх Будущего»
13:30 | 29 декабря
Число пользователей Пушкинской карты выросло на 15 тысяч человек
12:30 | 29 декабря
Саратовские спортсмены подводят итоги года
11:10 | 29 декабря
«Серебряные» волонтеры Саратовской области отправили бойцам новогодние письма и подарки
10:00 | 29 декабря
В Саратовской области впервые провели «Серебряный бал»
09:44 | 29 декабря
Ёлка чемпионов собрала юных спортсменов Духовницкого района
09:00 | 29 декабря
В музее СВО открылась выставка 3D-моделей российского оружия
В Радищевском музее открыта новая экспозиция «АРТ-КОД»
Подробнее
Владимир Дудаков: «Лучший метод защиты от гриппа – вакцинация»
Подробнее
Сказано-сделано-экспортировано
Подробнее
В Саратове впервые состоится детский межрегиональный вокальный конкурс «Пою с оркестром»
Подробнее
Черешчатый дуб под Александрович Нашем признан памятником природы
Подробнее
В Саратове стартует третий этап Всероссийских соревнований по прыжкам в воду «Лига юных чемпионов»
Подробнее
Взаимодействие общественников с Фондом капремонта области признано успешным
Подробнее
Электричка здоровья пользуется неизменным успехом у пассажиров и жителей области
Подробнее

Саратовская юридическая академия – лучшая в номинации «Погружение в профессию»

Новости
Саратовская юридическая академия – лучшая в номинации «Погружение в профессию»


На ВДНХ состоялся финал Всероссийского конкурса лучших практик трудоустройства молодежи 2025 года, проводимого Министерством труда и социальной защиты РФ.

В этом году конкурс проводился по 11 номинациям. Лучшей в номинации «Погружение в профессию: как стажировки становятся успешным мостом к карьере» стало федеральное государственное образовательное учреждение высшего образования «Саратовская государственная юридическая академия».

Напомним, в конкурсе участвовали организации, осуществляющие реализацию практик трудоустройства молодежи в различных сферах экономики: коммерческие и некоммерческие организации, индивидуальные предприниматели, образовательные организации, государственные и муниципальные учреждения, государственные корпорации, органы местного самоуправления и исполнительной власти субъектов РФ, федеральные органы исполнительной власти.

Всего было подано 1055 заявок от организаций из 77 субъектов Российской Федерации, из которых было отобрано и оценено членами экспертного совета 868 заявок. По итогам финального этапа Конкурса победителями определены 129 организаций из 52 субъектов Российской Федерации, в том числе и наша СГЮА.

По информации Министерства труда и социальной защиты РФ