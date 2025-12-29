Саратовская юридическая академия – лучшая в номинации «Погружение в профессию»

просмотров: 107

На ВДНХ состоялся финал Всероссийского конкурса лучших практик трудоустройства молодежи 2025 года, проводимого Министерством труда и социальной защиты РФ.В этом году конкурс проводился по 11 номинациям. Лучшей в номинации «Погружение в профессию: как стажировки становятся успешным мостом к карьере» стало федеральное государственное образовательное учреждение высшего образования «Саратовская государственная юридическая академия».Напомним, в конкурсе участвовали организации, осуществляющие реализацию практик трудоустройства молодежи в различных сферах экономики: коммерческие и некоммерческие организации, индивидуальные предприниматели, образовательные организации, государственные и муниципальные учреждения, государственные корпорации, органы местного самоуправления и исполнительной власти субъектов РФ, федеральные органы исполнительной власти.Всего было подано 1055 заявок от организаций из 77 субъектов Российской Федерации, из которых было отобрано и оценено членами экспертного совета 868 заявок. По итогам финального этапа Конкурса победителями определены 129 организаций из 52 субъектов Российской Федерации, в том числе и наша СГЮА.По информации Министерства труда и социальной защиты РФ