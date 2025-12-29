29 декабря 2025 ПОНЕДЕЛЬНИК
17:00 | 29 декабря
Саратовская юридическая академия – лучшая в номинации «Погружение в профессию»
16:03 | 29 декабря
В Саратовской области заработная плата выросла более чем на 15%
15:30 | 29 декабря
Более 50 саратовских детей стали участниками Кремлёвской ёлки
14:30 | 29 декабря
Юный спортсмен из Саратова побывал на «Играх Будущего»
13:30 | 29 декабря
Число пользователей Пушкинской карты выросло на 15 тысяч человек
12:30 | 29 декабря
Саратовские спортсмены подводят итоги года
11:10 | 29 декабря
«Серебряные» волонтеры Саратовской области отправили бойцам новогодние письма и подарки
10:00 | 29 декабря
В Саратовской области впервые провели «Серебряный бал»
09:44 | 29 декабря
Ёлка чемпионов собрала юных спортсменов Духовницкого района
09:00 | 29 декабря
В музее СВО открылась выставка 3D-моделей российского оружия
В Саратовской области заработная плата выросла более чем на 15%

С января по октябрь в Саратовской области среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций составила 65 063 рубля. Ее прирост относительно этого же периода прошлого года составил +15,7 %.


Об этом сообщает Росстат в ежемесячном докладе «Социально-экономическое положение России».

Отметим, что ежемесячное издание Росстата содержит комплексную оперативную информацию о социально-экономическом положении России. По основным социально-экономическим показателям приводится динамика по месяцам и кварталам текущего и предыдущего годов.