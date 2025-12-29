В Саратовской области заработная плата выросла более чем на 15%
С января по октябрь в Саратовской области среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций составила 65 063 рубля. Ее прирост относительно этого же периода прошлого года составил +15,7 %.
Об этом сообщает Росстат в ежемесячном докладе «Социально-экономическое положение России».
Отметим, что ежемесячное издание Росстата содержит комплексную оперативную информацию о социально-экономическом положении России. По основным социально-экономическим показателям приводится динамика по месяцам и кварталам текущего и предыдущего годов.
