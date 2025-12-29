29 декабря 2025 ПОНЕДЕЛЬНИК
17:00 | 29 декабря
Саратовская юридическая академия – лучшая в номинации «Погружение в профессию»
16:03 | 29 декабря
В Саратовской области заработная плата выросла более чем на 15%
15:30 | 29 декабря
Более 50 саратовских детей стали участниками Кремлёвской ёлки
14:30 | 29 декабря
Юный спортсмен из Саратова побывал на «Играх Будущего»
13:30 | 29 декабря
Число пользователей Пушкинской карты выросло на 15 тысяч человек
12:30 | 29 декабря
Саратовские спортсмены подводят итоги года
11:10 | 29 декабря
«Серебряные» волонтеры Саратовской области отправили бойцам новогодние письма и подарки
10:00 | 29 декабря
В Саратовской области впервые провели «Серебряный бал»
09:44 | 29 декабря
Ёлка чемпионов собрала юных спортсменов Духовницкого района
09:00 | 29 декабря
В музее СВО открылась выставка 3D-моделей российского оружия
В Большом Кремлёвском дворце состоялось главное новогоднее представление страны — Кремлёвская ёлка. В этом году на праздник были приглашены около 6000 детей 7–10 лет из семей погибших участников специальной военной операции. Саратовскую область представили 58 школьников.

Поездка включала насыщенную программу. Для ребят организовали экскурсию в современный парк «Зарядье», а также новогодний спектакль во дворце, увидели главную ёлку страны на Соборной площади Кремля и получили традиционные сладкие подарки.

Мероприятие подарило детям яркие эмоции и праздничное настроение.