Более 50 саратовских детей стали участниками Кремлёвской ёлки

В Большом Кремлёвском дворце состоялось главное новогоднее представление страны — Кремлёвская ёлка. В этом году на праздник были приглашены около 6000 детей 7–10 лет из семей погибших участников специальной военной операции. Саратовскую область представили 58 школьников.Поездка включала насыщенную программу. Для ребят организовали экскурсию в современный парк «Зарядье», а также новогодний спектакль во дворце, увидели главную ёлку страны на Соборной площади Кремля и получили традиционные сладкие подарки.Мероприятие подарило детям яркие эмоции и праздничное настроение.