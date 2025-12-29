Более 50 саратовских детей стали участниками Кремлёвской ёлки
В Большом Кремлёвском дворце состоялось главное новогоднее представление страны — Кремлёвская ёлка. В этом году на праздник были приглашены около 6000 детей 7–10 лет из семей погибших участников специальной военной операции. Саратовскую область представили 58 школьников.
Поездка включала насыщенную программу. Для ребят организовали экскурсию в современный парк «Зарядье», а также новогодний спектакль во дворце, увидели главную ёлку страны на Соборной площади Кремля и получили традиционные сладкие подарки.
Мероприятие подарило детям яркие эмоции и праздничное настроение.