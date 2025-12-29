Ёлка чемпионов собрала юных спортсменов Духовницкого района

просмотров: 75

В Районном Доме Культуры Духовницкого района состоялось необычное праздничное мероприятие. Впервые в районе была организована новогодняя ёлка для детей-спортсменов. На праздник собрались мальчишки и девчонки разных возрастов, от 6 до 17 лет, из разных спортивных секций, здесь их поздравили с наступающим Новым годом и отметили спортивные достижения.В районе нет специализированных спортивных школ, но это не значит, что дети не имеют возможности заниматься и реализовать себя в различных видах спорта. Тренеры занимаются с детьми в рамках регионального проекта губернатора Романа Бусаргина «Дворовый тренер» и проекта по развитию детского дворового хоккея с шайбой «Мы настоящая команда».Тренеры Евгений Растопшин, Дмитрий Байгушев, Дмитрий Белогородский со своими воспитанниками и дети, кто хочет и только планирует заняться спортом, собрались на празднике. Дед Мороз и Снегурочка со своими сказочными помощниками встретили юных спортсменов у новогодней красавицы-ёлки. Активные игры, творческие поздравления, сладкий буфет и беспроигрышная лотерея стали новогодним поздравлением для начинающих хоккеистов, футболистов, волейболистов, дзюдоистов. Праздник пролетел быстро, как все приятные сюрпризы, но оставил после себя приятные воспоминания, подарки и хорошее настроение.Ёлка чемпионов организована в рамках проекта «Мы настоящая команда» Фонда поддержки культурных и социальных проектов «Волжский путь».