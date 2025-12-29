29 декабря 2025 ПОНЕДЕЛЬНИК
Новости
17:00 | 29 декабря
Саратовская юридическая академия – лучшая в номинации «Погружение в профессию»
16:03 | 29 декабря
В Саратовской области заработная плата выросла более чем на 15%
15:30 | 29 декабря
Более 50 саратовских детей стали участниками Кремлёвской ёлки
14:30 | 29 декабря
Юный спортсмен из Саратова побывал на «Играх Будущего»
13:30 | 29 декабря
Число пользователей Пушкинской карты выросло на 15 тысяч человек
12:30 | 29 декабря
Саратовские спортсмены подводят итоги года
11:10 | 29 декабря
«Серебряные» волонтеры Саратовской области отправили бойцам новогодние письма и подарки
10:00 | 29 декабря
В Саратовской области впервые провели «Серебряный бал»
09:44 | 29 декабря
Ёлка чемпионов собрала юных спортсменов Духовницкого района
09:00 | 29 декабря
В музее СВО открылась выставка 3D-моделей российского оружия


Новости / Спорт
Новости / Спорт


Саратовский спортсмен Сергей Канашевич в составе делегации России принял участие в мероприятиях «Игр будущего», прошедших в Абу-Даби.

Сергей - обладатель разряда по спортивному программированию, победитель Кубка технологических видов спорта, вошел в число 17-ти лучших молодых спортсменов страны, получивших приглашение на главный мировой турнир по фиджитал-спорту.

Сегодня с Сергеем провел встречу министр спорта области Олег Дубовенко. Юный спортсмен поделился впечатлениями от масштабного события, рассказал о своих результатах и планах покорять новые вершины.

«Спорт будущего — это не только сила и скорость, но и интеллект, знания и смелость мыслить по-новому. Мы гордимся нашими ребятами, которые достойно представляют регион, и будем и дальше поддерживать тех, кто готов идти вперёд и создавать будущее уже сегодня»,- подчеркнул Олег Александрович.

Министерство спорта области