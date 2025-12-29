Юный спортсмен из Саратова побывал на «Играх Будущего»

просмотров: 112

Саратовский спортсмен Сергей Канашевич в составе делегации России принял участие в мероприятиях «Игр будущего», прошедших в Абу-Даби.Сергей - обладатель разряда по спортивному программированию, победитель Кубка технологических видов спорта, вошел в число 17-ти лучших молодых спортсменов страны, получивших приглашение на главный мировой турнир по фиджитал-спорту.Сегодня с Сергеем провел встречу министр спорта области Олег Дубовенко. Юный спортсмен поделился впечатлениями от масштабного события, рассказал о своих результатах и планах покорять новые вершины.«Спорт будущего — это не только сила и скорость, но и интеллект, знания и смелость мыслить по-новому. Мы гордимся нашими ребятами, которые достойно представляют регион, и будем и дальше поддерживать тех, кто готов идти вперёд и создавать будущее уже сегодня»,- подчеркнул Олег Александрович.Министерство спорта области