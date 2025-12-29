29 декабря 2025 ПОНЕДЕЛЬНИК
Новости
17:00 | 29 декабря
Саратовская юридическая академия – лучшая в номинации «Погружение в профессию»
16:03 | 29 декабря
В Саратовской области заработная плата выросла более чем на 15%
15:30 | 29 декабря
Более 50 саратовских детей стали участниками Кремлёвской ёлки
14:30 | 29 декабря
Юный спортсмен из Саратова побывал на «Играх Будущего»
13:30 | 29 декабря
Число пользователей Пушкинской карты выросло на 15 тысяч человек
12:30 | 29 декабря
Саратовские спортсмены подводят итоги года
11:10 | 29 декабря
«Серебряные» волонтеры Саратовской области отправили бойцам новогодние письма и подарки
10:00 | 29 декабря
В Саратовской области впервые провели «Серебряный бал»
09:44 | 29 декабря
Ёлка чемпионов собрала юных спортсменов Духовницкого района
09:00 | 29 декабря
В музее СВО открылась выставка 3D-моделей российского оружия
Число пользователей Пушкинской карты выросло на 15 тысяч человек

Благодаря проекту «Пушкинская карта» в Саратовской области школьники и студенты смогли приобрести свыше 406 тысяч билетов на различные культурные мероприятия

Карта выдается молодым людям в возрасте от 14 до 22 лет. Ежегодно на нее зачисляются средства, которые можно расходовать на посещение театров, музеев, кинотеатров и других учреждений культуры. На территории региона «Пушкинской картой» пользуются 192 тысячи человек. Как подчеркнул губернатор Роман Бусаргин, их количество в сравнении с прошлым годом выросло почти на 15 тысяч человек.

«В Саратовской области 238 учреждений культуры предоставляют различные услуги в рамках «Пушкинской карты», доступно порядка 1,5 тысячи событий: кино, выставки, спектакли и многое другое. Проект позволяет вовлекать в культурную жизнь региона всё больше молодежи, значит, работу в этом направлении необходимо продолжать, расширяя и количество учреждений, и число мероприятий, билеты на которые можно приобрести по «Пушкинской карте», - подчеркнул глава региона во время встречи с министром культуры Наталией Щелкановой.

В 2025 году, который объявлен по указу Президента РФ Годом защитника Отечества, состоялось свыше 5,5 тысячи различных концертов и праздничных мероприятий. Глава региона напомнил, что на предстоящие новогодние мероприятия должны быть обязательно приглашены родные военнослужащих. Особое внимание необходимо уделить детям бойцов.

Отдельно обсуждалось укрепление материально-технической базы учреждений культуры. Большая работа в этом направлении проводится в рамках инициированных Президентом РФ Владимиром Путиным национальных проектов и государственных программ. На территории области в этом году началась реализация нового нацпроекта «Семья». Проведены различные работы и закуплено оборудование в 11 учреждениях. В рамках нацпроекта «Молодежь и дети» создана третья в области Школа креативных индустрий. По федеральному проекту «Культура малой родины» обновлено 13 учреждений, для 52 – приобретено оборудование. Губернатор отметил, что на уровне региона также проводился ремонт в сельских ДК в рамках программ развития в каждом муниципальном районе.