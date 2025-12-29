Число пользователей Пушкинской карты выросло на 15 тысяч человек

просмотров: 107

Карта выдается молодым людям в возрасте от 14 до 22 лет. Ежегодно на нее зачисляются средства, которые можно расходовать на посещение театров, музеев, кинотеатров и других учреждений культуры. На территории региона «Пушкинской картой» пользуются 192 тысячи человек. Как подчеркнул губернатор Роман Бусаргин, их количество в сравнении с прошлым годом выросло почти на 15 тысяч человек.«В Саратовской области 238 учреждений культуры предоставляют различные услуги в рамках «Пушкинской карты», доступно порядка 1,5 тысячи событий: кино, выставки, спектакли и многое другое. Проект позволяет вовлекать в культурную жизнь региона всё больше молодежи, значит, работу в этом направлении необходимо продолжать, расширяя и количество учреждений, и число мероприятий, билеты на которые можно приобрести по «Пушкинской карте», - подчеркнул глава региона во время встречи с министром культуры Наталией Щелкановой.В 2025 году, который объявлен по указу Президента РФ Годом защитника Отечества, состоялось свыше 5,5 тысячи различных концертов и праздничных мероприятий. Глава региона напомнил, что на предстоящие новогодние мероприятия должны быть обязательно приглашены родные военнослужащих. Особое внимание необходимо уделить детям бойцов.Отдельно обсуждалось укрепление материально-технической базы учреждений культуры. Большая работа в этом направлении проводится в рамках инициированных Президентом РФ Владимиром Путиным национальных проектов и государственных программ. На территории области в этом году началась реализация нового нацпроекта «Семья». Проведены различные работы и закуплено оборудование в 11 учреждениях. В рамках нацпроекта «Молодежь и дети» создана третья в области Школа креативных индустрий. По федеральному проекту «Культура малой родины» обновлено 13 учреждений, для 52 – приобретено оборудование. Губернатор отметил, что на уровне региона также проводился ремонт в сельских ДК в рамках программ развития в каждом муниципальном районе.