29 декабря 2025 ПОНЕДЕЛЬНИК
17:00 | 29 декабря
Саратовская юридическая академия – лучшая в номинации «Погружение в профессию»
16:03 | 29 декабря
В Саратовской области заработная плата выросла более чем на 15%
15:30 | 29 декабря
Более 50 саратовских детей стали участниками Кремлёвской ёлки
14:30 | 29 декабря
Юный спортсмен из Саратова побывал на «Играх Будущего»
13:30 | 29 декабря
Число пользователей Пушкинской карты выросло на 15 тысяч человек
12:30 | 29 декабря
Саратовские спортсмены подводят итоги года
11:10 | 29 декабря
«Серебряные» волонтеры Саратовской области отправили бойцам новогодние письма и подарки
10:00 | 29 декабря
В Саратовской области впервые провели «Серебряный бал»
09:44 | 29 декабря
Ёлка чемпионов собрала юных спортсменов Духовницкого района
09:00 | 29 декабря
В музее СВО открылась выставка 3D-моделей российского оружия
Саратовские спортсмены подводят итоги года

В уходящем 2025-м они завоевали 2 368 медалей

Саратовские спортсмены подводят итоги года


По-настоящему триумфальным стал 2025 год для саратовского спорта. Наши спортсмены доказали, что труд, настойчивость и вера в себя приносят громкие результаты.

В уходящем году спортсмены области приняли участие в 332 всероссийских и 57 международных соревнованиях, завоевав 2 368 медалей, среди которых 814 золотых, 703 серебряных и 851бронзовая.

Наивысшие результаты в уходящем году показали:
Захар Петров — победитель чемпионата мира по гребле на байдарках и каноэ;
Сергей Малышев — победитель Кубка мира по пулевой стрельбе спорта лиц с ПОДА, серебряный и бронзовый призёр чемпионата Европы;
Анжелика Косачева — бронзовый призёр чемпионата мира по настольному теннису спорта ЛИН;
Ахмед Ахмедов — победитель чемпионата Европы по каратэ;
Аскар Байдушев — победитель первенства Европы по самбо;
Александр Боц — бронзовый призёр первенства мира по гребле на байдарках и каноэ;
Алексей Топтыгин — бронзовый призёр первенства мира и первенства Европы;
Анастасия Чекина — серебряный призёр чемпионата Европы по шахматной композиции;
Никита Шандраков — победитель первенства мира по всестилевому каратэ.

