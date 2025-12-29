Саратовские спортсмены подводят итоги года

просмотров: 119

По-настоящему триумфальным стал 2025 год для саратовского спорта. Наши спортсмены доказали, что труд, настойчивость и вера в себя приносят громкие результаты.В уходящем году спортсмены области приняли участие в 332 всероссийских и 57 международных соревнованиях, завоевав 2 368 медалей, среди которых 814 золотых, 703 серебряных и 851бронзовая.Наивысшие результаты в уходящем году показали:Захар Петров — победитель чемпионата мира по гребле на байдарках и каноэ;Сергей Малышев — победитель Кубка мира по пулевой стрельбе спорта лиц с ПОДА, серебряный и бронзовый призёр чемпионата Европы;Анжелика Косачева — бронзовый призёр чемпионата мира по настольному теннису спорта ЛИН;Ахмед Ахмедов — победитель чемпионата Европы по каратэ;Аскар Байдушев — победитель первенства Европы по самбо;Александр Боц — бронзовый призёр первенства мира по гребле на байдарках и каноэ;Алексей Топтыгин — бронзовый призёр первенства мира и первенства Европы;Анастасия Чекина — серебряный призёр чемпионата Европы по шахматной композиции;Никита Шандраков — победитель первенства мира по всестилевому каратэ.Министерство спорта области