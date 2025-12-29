«Серебряные» волонтеры Саратовской области отправили бойцам новогодние письма и подарки

просмотров: 52

«Серебряные» волонтеры Саратовской области продолжают поддерживать защитников, находящихся в зоне специальной военной операции. К Новому году рукодельницы комплексного центра социального обслуживания населения Красноармейского района собрали 50 новогодних подарков для военнослужащих.Кроме того, активисты из села Садовое изготовили 82 маскировочные сети, а команда из Красноармейска упаковала 16 антидроновых одеял и 5 пончо с защитой от тепловизоров. Не забыли и про 20 балаклав.«Мы хотим, чтобы наши ребята знали: мы – с ними и их поддерживаем», – говорит «серебряный» волонтер Ольга Панченко.Также продолжается работа в швейной мастерской «Шьем для СВОих» при комплексном центре соцобслуживания населения Александрово-Гайского района, где получатели услуг старшего поколения шьют теплое белье из флиса и нательное белье для бойцов.По словам специалистов учреждения, в рамках проекта, который реализуется при поддержке Фонда президентских грантов, закуплено все необходимое оборудование и материал.Старшие из комплексного центра соцобслуживания Лысогорского района стали участниками Всероссийской акции «Тепло для Героя».Сердечные строки и поздравления с Новым годом отправлены военным «за ленточку» в письмах и трогательных открытках от «серебряных» волонтеров Ртищевского района.Деятельность «серебряных» волонтеров стала доступной для получателей социальных услуг Саратовской области и поддерживается в рамках региональной программы «Активное долголетие» национального проекта «Семья», инициированного Президентом России Владимиром Путиным.Министерство труда и социальной защиты области