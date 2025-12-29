29 декабря 2025 ПОНЕДЕЛЬНИК
Новости
11:10 | 29 декабря
«Серебряные» волонтеры Саратовской области отправили бойцам новогодние письма и подарки
10:00 | 29 декабря
В Саратовской области впервые провели «Серебряный бал»
09:44 | 29 декабря
Ёлка чемпионов собрала юных спортсменов Духовницкого района
09:00 | 29 декабря
В музее СВО открылась выставка 3D-моделей российского оружия
14:19 | 28 декабря
В Новоузенске отметили 235‑летие старейшего прихода Левобережья
23:55 | 27 декабря
Саратовские десантники почтили память легендарного командующего ВДВ В.Ф. Маргелова
13:00 | 27 декабря
Политолог отметил развитие Саратовской области в строительной отрасли
11:21 | 27 декабря
Общественник связал введение более миллиона квадратных метров жилья с устойчивостью экономики региона
18:10 | 26 декабря
Пограничное управление ФСБ России по Саратовской и Самарской областям отмечает 25 лет со дня образования
18:00 | 26 декабря
В январе 2026 года возобновятся выплаты за добычу лисицы
В Радищевском музее открыта новая экспозиция «АРТ-КОД»
Подробнее
Владимир Дудаков: «Лучший метод защиты от гриппа – вакцинация»
Подробнее
Сказано-сделано-экспортировано
Подробнее
В Саратове впервые состоится детский межрегиональный вокальный конкурс «Пою с оркестром»
Подробнее
Черешчатый дуб под Александрович Нашем признан памятником природы
Подробнее
В Саратове стартует третий этап Всероссийских соревнований по прыжкам в воду «Лига юных чемпионов»
Подробнее
Взаимодействие общественников с Фондом капремонта области признано успешным
Подробнее
Электричка здоровья пользуется неизменным успехом у пассажиров и жителей области
Подробнее

«Серебряные» волонтеры Саратовской области отправили бойцам новогодние письма и подарки

Новости
«Серебряные» волонтеры Саратовской области отправили бойцам новогодние письма и подарки


«Серебряные» волонтеры Саратовской области продолжают поддерживать защитников, находящихся в зоне специальной военной операции. К Новому году рукодельницы комплексного центра социального обслуживания населения Красноармейского района собрали 50 новогодних подарков для военнослужащих.

Кроме того, активисты из села Садовое изготовили 82 маскировочные сети, а команда из Красноармейска упаковала 16 антидроновых одеял и 5 пончо с защитой от тепловизоров. Не забыли и про 20 балаклав.

«Мы хотим, чтобы наши ребята знали: мы – с ними и их поддерживаем», – говорит «серебряный» волонтер Ольга Панченко.

Также продолжается работа в швейной мастерской «Шьем для СВОих» при комплексном центре соцобслуживания населения Александрово-Гайского района, где получатели услуг старшего поколения шьют теплое белье из флиса и нательное белье для бойцов.

По словам специалистов учреждения, в рамках проекта, который реализуется при поддержке Фонда президентских грантов, закуплено все необходимое оборудование и материал.

Старшие из комплексного центра соцобслуживания Лысогорского района стали участниками Всероссийской акции «Тепло для Героя».

Сердечные строки и поздравления с Новым годом отправлены военным «за ленточку» в письмах и трогательных открытках от «серебряных» волонтеров Ртищевского района.

Деятельность «серебряных» волонтеров стала доступной для получателей социальных услуг Саратовской области и поддерживается в рамках региональной программы «Активное долголетие» национального проекта «Семья», инициированного Президентом России Владимиром Путиным.

Министерство труда и социальной защиты области