В Саратовской области впервые провели «Серебряный бал»

На нем «золотые» супруги поздравили «серебряных»Во Дворце бракосочетаний Саратова чествовали семьи, отметившие 25 лет совместной жизни. Общий семейный стаж супругов Чиковых, Куликовых, Михайловых, Гудзь и Третьяковых составил 125 лет!Особой теплотой вечер наполнился благодаря родителям серебряных супругов Куликовых, которые в 2025 году отпраздновали золотую свадьбу. Старшие Куликовы поздравили серебряных юбиляров и вручили им памятные свидетельства. Связь поколений и единство семейных ценностей стали лейтмотивом семейного праздника. Завязать любимой шнурки, поправить супругу галстук, крепко держать за руку - незаметные для юбиляров, но такие говорящие семейные будни, ставшие основой крепкого брака.«В этом году мы чествовали 351 пару золотых юбиляров. Тренд на взлете — серебряные, оловянные и деревянные свадьбы! Супруги стали чаще отмечать годовщины семейной жизни, делиться своим счастьем, сохраняя таким образом наши исконные традиционные ценности», — отметила начальник Управления по делам ЗАГС Правительства области Юлия Пономарева.Управление по делам ЗАГС Правительства области