11:10 | 29 декабря
«Серебряные» волонтеры Саратовской области отправили бойцам новогодние письма и подарки
10:00 | 29 декабря
В Саратовской области впервые провели «Серебряный бал»
09:44 | 29 декабря
Ёлка чемпионов собрала юных спортсменов Духовницкого района
09:00 | 29 декабря
В музее СВО открылась выставка 3D-моделей российского оружия
14:19 | 28 декабря
В Новоузенске отметили 235‑летие старейшего прихода Левобережья
23:55 | 27 декабря
Саратовские десантники почтили память легендарного командующего ВДВ В.Ф. Маргелова
13:00 | 27 декабря
Политолог отметил развитие Саратовской области в строительной отрасли
11:21 | 27 декабря
Общественник связал введение более миллиона квадратных метров жилья с устойчивостью экономики региона
18:10 | 26 декабря
Пограничное управление ФСБ России по Саратовской и Самарской областям отмечает 25 лет со дня образования
18:00 | 26 декабря
В январе 2026 года возобновятся выплаты за добычу лисицы
В Радищевском музее открыта новая экспозиция «АРТ-КОД»
Владимир Дудаков: «Лучший метод защиты от гриппа – вакцинация»
Сказано-сделано-экспортировано
В Саратове впервые состоится детский межрегиональный вокальный конкурс «Пою с оркестром»
Черешчатый дуб под Александрович Нашем признан памятником природы
В Саратове стартует третий этап Всероссийских соревнований по прыжкам в воду «Лига юных чемпионов»
Взаимодействие общественников с Фондом капремонта области признано успешным
Электричка здоровья пользуется неизменным успехом у пассажиров и жителей области
На нем «золотые» супруги поздравили «серебряных»
Во Дворце бракосочетаний Саратова чествовали семьи, отметившие 25 лет совместной жизни. Общий семейный стаж супругов Чиковых, Куликовых, Михайловых, Гудзь и Третьяковых составил 125 лет!

Особой теплотой вечер наполнился благодаря родителям серебряных супругов Куликовых, которые в 2025 году отпраздновали золотую свадьбу. Старшие Куликовы поздравили серебряных юбиляров и вручили им памятные свидетельства. Связь поколений и единство семейных ценностей стали лейтмотивом семейного праздника. Завязать любимой шнурки, поправить супругу галстук, крепко держать за руку - незаметные для юбиляров, но такие говорящие семейные будни, ставшие основой крепкого брака.

«В этом году мы чествовали 351 пару золотых юбиляров. Тренд на взлете — серебряные, оловянные и деревянные свадьбы! Супруги стали чаще отмечать годовщины семейной жизни, делиться своим счастьем, сохраняя таким образом наши исконные традиционные ценности», — отметила начальник Управления по делам ЗАГС Правительства области Юлия Пономарева.

Управление по делам ЗАГС Правительства области