В Саратовской области впервые провели «Серебряный бал»
На нем «золотые» супруги поздравили «серебряных»
Во Дворце бракосочетаний Саратова чествовали семьи, отметившие 25 лет совместной жизни. Общий семейный стаж супругов Чиковых, Куликовых, Михайловых, Гудзь и Третьяковых составил 125 лет!
Особой теплотой вечер наполнился благодаря родителям серебряных супругов Куликовых, которые в 2025 году отпраздновали золотую свадьбу. Старшие Куликовы поздравили серебряных юбиляров и вручили им памятные свидетельства. Связь поколений и единство семейных ценностей стали лейтмотивом семейного праздника. Завязать любимой шнурки, поправить супругу галстук, крепко держать за руку - незаметные для юбиляров, но такие говорящие семейные будни, ставшие основой крепкого брака.
«В этом году мы чествовали 351 пару золотых юбиляров. Тренд на взлете — серебряные, оловянные и деревянные свадьбы! Супруги стали чаще отмечать годовщины семейной жизни, делиться своим счастьем, сохраняя таким образом наши исконные традиционные ценности», — отметила начальник Управления по делам ЗАГС Правительства области Юлия Пономарева.
Управление по делам ЗАГС Правительства области