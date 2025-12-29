В музее СВО открылась выставка 3D-моделей российского оружия
25 декабря в музее СВО начала работать мультимедийная выставка «Оружие победы. От чертежа до поля боя».
Она содержит интерактивные 3D-модели образцов вооружения ВС РФ и подробный рассказ о них, а также информацию о конструкторах и инженерах.
В частности, на выставке представлены:
- стратегический ракетоносец ТУ-160 «Белый лебедь»;
- реактивная система залпового огня «Смерч»;
- самоходная гаубица «МСТА-С»;
- 82-мм миномет «Поднос»;
- автомат Калашникова АК-74;
- ручной противотанковый гранатомет РПГ-7.
Выставка находится в интерактивном сенсорном столе, который расположен в зале основной экспозиции музея.
Вход в музей бесплатный.
Министерство культуры области