В музее СВО открылась выставка 3D-моделей российского оружия

25 декабря в музее СВО начала работать мультимедийная выставка «Оружие победы. От чертежа до поля боя».

Она содержит интерактивные 3D-модели образцов вооружения ВС РФ и подробный рассказ о них, а также информацию о конструкторах и инженерах.

В частности, на выставке представлены:
- стратегический ракетоносец ТУ-160 «Белый лебедь»;
- реактивная система залпового огня «Смерч»;
- самоходная гаубица «МСТА-С»;
- 82-мм миномет «Поднос»;
- автомат Калашникова АК-74;
- ручной противотанковый гранатомет РПГ-7.

Выставка находится в интерактивном сенсорном столе, который расположен в зале основной экспозиции музея.

Вход в музей бесплатный.

