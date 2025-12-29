В музее СВО открылась выставка 3D-моделей российского оружия

просмотров: 81

25 декабря в музее СВО начала работать мультимедийная выставка «Оружие победы. От чертежа до поля боя».Она содержит интерактивные 3D-модели образцов вооружения ВС РФ и подробный рассказ о них, а также информацию о конструкторах и инженерах.В частности, на выставке представлены:- стратегический ракетоносец ТУ-160 «Белый лебедь»;- реактивная система залпового огня «Смерч»;- самоходная гаубица «МСТА-С»;- 82-мм миномет «Поднос»;- автомат Калашникова АК-74;- ручной противотанковый гранатомет РПГ-7.Выставка находится в интерактивном сенсорном столе, который расположен в зале основной экспозиции музея.Вход в музей бесплатный.Министерство культуры области