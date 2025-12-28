28 декабря 2025 ВОСКРЕСЕНЬЕ
Новости
14:19 | 28 декабря
В Новоузенске отметили 235‑летие старейшего прихода Левобережья
23:55 | 27 декабря
Саратовские десантники почтили память легендарного командующего ВДВ В.Ф. Маргелова
13:00 | 27 декабря
Политолог отметил развитие Саратовской области в строительной отрасли
11:21 | 27 декабря
Общественник связал введение более миллиона квадратных метров жилья с устойчивостью экономики региона
18:10 | 26 декабря
Пограничное управление ФСБ России по Саратовской и Самарской областям отмечает 25 лет со дня образования
18:00 | 26 декабря
В январе 2026 года возобновятся выплаты за добычу лисицы
17:45 | 26 декабря
Тарифы в Саратовской области проиндексируют по минимуму
17:41 | 26 декабря
На дорогах области работает 309 единиц техники
17:36 | 26 декабря
В связи с выпадением осадков профильные службы в Саратове, Балакове и Энгельсе работают в усиленном режиме
17:00 | 26 декабря
Эксклюзивные региональные сервисы в МАХ: саратовцы могут воспользоваться разработанными чат-ботами
В Радищевском музее открыта новая экспозиция «АРТ-КОД»
Подробнее
Владимир Дудаков: «Лучший метод защиты от гриппа – вакцинация»
Подробнее
Сказано-сделано-экспортировано
Подробнее
В Саратове впервые состоится детский межрегиональный вокальный конкурс «Пою с оркестром»
Подробнее
Черешчатый дуб под Александрович Нашем признан памятником природы
Подробнее
В Саратове стартует третий этап Всероссийских соревнований по прыжкам в воду «Лига юных чемпионов»
Подробнее
Взаимодействие общественников с Фондом капремонта области признано успешным
Подробнее
Электричка здоровья пользуется неизменным успехом у пассажиров и жителей области
Подробнее

В Новоузенске отметили 235‑летие старейшего прихода Левобережья

Новости
В Новоузенске отметили 235‑летие старейшего прихода Левобережья


По окончании Божественной литургии в Соборе святой великомученицы Екатерины в городе Новоузенске Саратовской области состоялось торжественное награждение казаков Новоузенского станичного общества памятными знаками. Это событие приурочено к 235‑летию со дня основания прихода во имя святой великомученицы Екатерины в Крепости Узень.

В Новоузенске отметили 235‑летие старейшего прихода Левобережья

Именно с этого момента приход стал духовным центром для казаков всей Узенской кордонной казачьей линии, протянувшейся более чем на 240 верст. Он объединял служивших здесь воинов, давал им не только опору в вере, но и укреплял связь между разрозненными постами на обширной территории.

В Новоузенске отметили 235‑летие старейшего прихода Левобережья

Со временем Екатерининский храм был перенесён в слободу Чертанлу, которая с тех пор получила новое имя – Новый Узень. Историческая преемственность, заложенная в крепостных стенах, продолжилась в стенах нового храма, ставшего сердцем растущего поселения.

Таким образом, приход святой великомученицы Екатерины по праву считается старейшим учреждением на территориях Левобережья, не только религиозным, но и общественно‑историческим центром, остававшимся неизменным ориентиром для поколений казаков и местных жителей.

В Новоузенске отметили 235‑летие старейшего прихода Левобережья

Решение о выпуске памятного знака в честь знаменательной даты было принято на Круге Южного юрта Саратовского окружного казачьего общества Всероссийского казачьего общества 27 ноября 2025 года. Награда вручена за верную службу традициям, вере и Отечеству, а также в знак уважения к исторической памяти и преемственности поколений.

В Новоузенске отметили 235‑летие старейшего прихода Левобережья