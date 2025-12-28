В Новоузенске отметили 235‑летие старейшего прихода Левобережья

просмотров: 110

По окончании Божественной литургии в Соборе святой великомученицы Екатерины в городе Новоузенске Саратовской области состоялось торжественное награждение казаков Новоузенского станичного общества памятными знаками. Это событие приурочено к 235‑летию со дня основания прихода во имя святой великомученицы Екатерины в Крепости Узень.Именно с этого момента приход стал духовным центром для казаков всей Узенской кордонной казачьей линии, протянувшейся более чем на 240 верст. Он объединял служивших здесь воинов, давал им не только опору в вере, но и укреплял связь между разрозненными постами на обширной территории.Со временем Екатерининский храм был перенесён в слободу Чертанлу, которая с тех пор получила новое имя – Новый Узень. Историческая преемственность, заложенная в крепостных стенах, продолжилась в стенах нового храма, ставшего сердцем растущего поселения.Таким образом, приход святой великомученицы Екатерины по праву считается старейшим учреждением на территориях Левобережья, не только религиозным, но и общественно‑историческим центром, остававшимся неизменным ориентиром для поколений казаков и местных жителей.Решение о выпуске памятного знака в честь знаменательной даты было принято на Круге Южного юрта Саратовского окружного казачьего общества Всероссийского казачьего общества 27 ноября 2025 года. Награда вручена за верную службу традициям, вере и Отечеству, а также в знак уважения к исторической памяти и преемственности поколений.