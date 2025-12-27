Политолог отметил развитие Саратовской области в строительной отрасли

просмотров: 127

"Признаюсь, с некоторым приятным удивлением прочитал новость о том, что наша область в этом году сумела ввести более 1 млн кв. м. жилья. Понятно, что правительство региона делает все возможное для поддержания строительной отрасли и экономики региона в целом, однако будучи реалистом я понимал, что преодолеть общероссийские тенденции невозможно. Так считали и другие эксперты, которые активно комментировали итоги года. Однако наши строители показали, что они готовы продолжать работать и в сегодняшних реалиях. Миллион квадратных метров жилья, который в регионе вводят ежегодно, начиная с 2007 года, в этом году можно назвать если не подвигом, то точно хорошим знаком. Знаком того, что наш Саратовская область и Саратов продолжают развиваться, ведь, как известно, город живет, пока в нем идет стройка", - сказал Иван Бирюлин, политолог, член Общественной палаты области.Он напомнил, что в этом году Губернатор Роман Бусаргин обозначил новые приоритеты строительной отрасли, поставив в центр всего человека и его интересы. - Уверен, что только комплексный подход к строительству дома и микрорайонов сможет обеспечить саратовцев уютным жильем и вдохнуть новую жизнь в строительную сферу.