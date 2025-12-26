Пограничное управление ФСБ России по Саратовской и Самарской областям отмечает 25 лет со дня образования

просмотров: 121

25 декабря в состоялось торжественное мероприятие со дня образования Пограничное управление ФСБ России по Саратовской и Самарской областям, в котором приняли участие главный федеральный инспектор по Саратовское области Виталий Сластной, начальник управления ФСБ России по Саратовской области Сергей Уйманов, начальник управления Росгвардии по Саратовской области Геннадий Юдин, действующие сотрудники, ветераны пограничной службы, гости и приглашенные.Виталий Сластной обратился к собравшимся с приветственным адресом, отметив, что несмотря на сложную динамично развивающуюся обстановку, Пограничное управление ФСБ России по Саратовской и Самарской областям успешно решает поставленные задачи и обеспечивает надежную защиту и охрану государственной границы в современных условиях.С 25 декабря 2000 г. Пограничным управлением решаются задачи по защите и охране государственной границы Российской Федерации в пределах территорий Саратовской и Самарской областей, организации пограничного контроля в воздушных пунктах пропуска девяти субъектов Приволжского федерального округа.Традиционно Пограничным управлением пристальное внимание уделяется вопросам воспитания молодежи, формирования у них уважения к закону и гражданской ответственности. На участке ответственности при содействии ветеранов пограничной службы сформированы и функционирует более 60 военно-патриотических объединений, общей численностью участников свыше 1500 тысяч человек.