26 декабря 2025 ПЯТНИЦА
Новости
18:10 | 26 декабря
Пограничное управление ФСБ России по Саратовской и Самарской областям отмечает 25 лет со дня образования
18:00 | 26 декабря
В январе 2026 года возобновятся выплаты за добычу лисицы
17:45 | 26 декабря
Тарифы в Саратовской области проиндексируют по минимуму
17:41 | 26 декабря
На дорогах области работает 309 единиц техники
17:36 | 26 декабря
В связи с выпадением осадков профильные службы в Саратове, Балакове и Энгельсе работают в усиленном режиме
17:00 | 26 декабря
Эксклюзивные региональные сервисы в МАХ: саратовцы могут воспользоваться разработанными чат-ботами
16:00 | 26 декабря
Промышленный туризм поможет решить кадровый вопрос в Саратовской области
15:00 | 26 декабря
С жителями области в 2025 году заключено более 6,7 тысячи социальных контрактов
14:00 | 26 декабря
Владимир Путин: В конкурсе «Лидеры России. Команда» готовность участников работать в команде будет оцениваться в первую очередь
13:00 | 26 декабря
Минпросвещения утвердило инструкцию по урегулированию конфликтов в образовательных учреждениях
В Радищевском музее открыта новая экспозиция «АРТ-КОД»
Владимир Дудаков: «Лучший метод защиты от гриппа – вакцинация»
Сказано-сделано-экспортировано
В Саратове впервые состоится детский межрегиональный вокальный конкурс «Пою с оркестром»
Черешчатый дуб под Александрович Нашем признан памятником природы
В Саратове стартует третий этап Всероссийских соревнований по прыжкам в воду «Лига юных чемпионов»
Взаимодействие общественников с Фондом капремонта области признано успешным
Электричка здоровья пользуется неизменным успехом у пассажиров и жителей области
25 декабря в состоялось торжественное мероприятие со дня образования Пограничное управление ФСБ России по Саратовской и Самарской областям, в котором приняли участие главный федеральный инспектор по Саратовское области Виталий Сластной, начальник управления ФСБ России по Саратовской области Сергей Уйманов, начальник управления Росгвардии по Саратовской области Геннадий Юдин, действующие сотрудники, ветераны пограничной службы, гости и приглашенные.

Виталий Сластной обратился к собравшимся с приветственным адресом, отметив, что несмотря на сложную динамично развивающуюся обстановку, Пограничное управление ФСБ России по Саратовской и Самарской областям успешно решает поставленные задачи и обеспечивает надежную защиту и охрану государственной границы в современных условиях.

С 25 декабря 2000 г. Пограничным управлением решаются задачи по защите и охране государственной границы Российской Федерации в пределах территорий Саратовской и Самарской областей, организации пограничного контроля в воздушных пунктах пропуска девяти субъектов Приволжского федерального округа.

Традиционно Пограничным управлением пристальное внимание уделяется вопросам воспитания молодежи, формирования у них уважения к закону и гражданской ответственности. На участке ответственности при содействии ветеранов пограничной службы сформированы и функционирует более 60 военно-патриотических объединений, общей численностью участников свыше 1500 тысяч человек.