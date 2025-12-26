Тарифы в Саратовской области проиндексируют по минимуму

просмотров: 98

Согласно решению Правительства РФ в отличие от предыдущих лет повышение будет проходить не единовременно, а поэтапно.Первое увеличение запланировано с 1 января 2026 г. Оно затронет все регионы страны без исключения и составит 1,7%. Это связано с увеличением ставки НДС до 22%, что влияет на стоимость коммунальных услуг и требует корректировки базовых тарифов.Второй, основной этап роста тарифов, произойдет не с июля, как это было на протяжении последних лет, а с 1 октября 2026 г.Ежегодно федеральный центр утверждает для каждого субъекта РФ средние предельные параметры индексации вносимой гражданами платы за коммунальные услуги. Для Саратовской области утвержден средний по региону индекс роста платы за ЖКУ с 1 января – 1,7%, с 1 октября – 11,1%. Таким образом, Правительством РФ для Саратовской области определен предельный порог повышения в 2026 г. в размере 14,9%.Саратовская область входит в шестерку регионов ПФО с наименьшим ростом тарифов на коммунальные услуги в 2026 г, в то время как в соседних регионах ПФО увеличение в целом по году составит от 15,1% и выше.У регионов есть право повысить тарифы сверх установленных федеральным центром предельных порогов, если такое решение принимает депутатский корпус и согласовывает Федеральная антимонопольная служба. Многие субъекты таким правом пользуются. Что касается Саратовской области, то наш регион не применяет такую практику на протяжении многих лет.Рост платы граждан за коммунальные услуги в 2026 г. не превысит в среднем по Саратовской области установленные правительством РФ параметры индексации.Основная цель регулирования – дать возможность ресурсоснабжающим организациям покрыть их минимальные затраты, связанные исключительно с предоставлением услуг потребителям, а не обеспечивать им сверхприбыль и покрывать их сверхнормативные потери. В приоритете стоят интересы жителей. Задача правительства – сдержать необоснованный рост тарифов для населения.