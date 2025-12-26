26 декабря 2025 ПЯТНИЦА
Новости
18:10 | 26 декабря
Пограничное управление ФСБ России по Саратовской и Самарской областям отмечает 25 лет со дня образования
18:00 | 26 декабря
В январе 2026 года возобновятся выплаты за добычу лисицы
17:45 | 26 декабря
Тарифы в Саратовской области проиндексируют по минимуму
17:41 | 26 декабря
На дорогах области работает 309 единиц техники
17:36 | 26 декабря
В связи с выпадением осадков профильные службы в Саратове, Балакове и Энгельсе работают в усиленном режиме
17:00 | 26 декабря
Эксклюзивные региональные сервисы в МАХ: саратовцы могут воспользоваться разработанными чат-ботами
16:00 | 26 декабря
Промышленный туризм поможет решить кадровый вопрос в Саратовской области
15:00 | 26 декабря
С жителями области в 2025 году заключено более 6,7 тысячи социальных контрактов
14:00 | 26 декабря
Владимир Путин: В конкурсе «Лидеры России. Команда» готовность участников работать в команде будет оцениваться в первую очередь
13:00 | 26 декабря
Минпросвещения утвердило инструкцию по урегулированию конфликтов в образовательных учреждениях
В Радищевском музее открыта новая экспозиция «АРТ-КОД»
Владимир Дудаков: «Лучший метод защиты от гриппа – вакцинация»
Сказано-сделано-экспортировано
В Саратове впервые состоится детский межрегиональный вокальный конкурс «Пою с оркестром»
Черешчатый дуб под Александрович Нашем признан памятником природы
В Саратове стартует третий этап Всероссийских соревнований по прыжкам в воду «Лига юных чемпионов»
Взаимодействие общественников с Фондом капремонта области признано успешным
Электричка здоровья пользуется неизменным успехом у пассажиров и жителей области
Тарифы в Саратовской области проиндексируют по минимуму

Комитет государственного регулирования тарифов Саратовской области информирует о завершении тарифной компании на 2026 г.



Согласно решению Правительства РФ в отличие от предыдущих лет повышение будет проходить не единовременно, а поэтапно.
Первое увеличение запланировано с 1 января 2026 г. Оно затронет все регионы страны без исключения и составит 1,7%. Это связано с увеличением ставки НДС до 22%, что влияет на стоимость коммунальных услуг и требует корректировки базовых тарифов.
Второй, основной этап роста тарифов, произойдет не с июля, как это было на протяжении последних лет, а с 1 октября 2026 г.
Ежегодно федеральный центр утверждает для каждого субъекта РФ средние предельные параметры индексации вносимой гражданами платы за коммунальные услуги. Для Саратовской области утвержден средний по региону индекс роста платы за ЖКУ с 1 января – 1,7%, с 1 октября – 11,1%. Таким образом, Правительством РФ  для Саратовской области определен предельный порог повышения в 2026 г. в размере 14,9%.
Саратовская область входит в шестерку регионов ПФО с наименьшим ростом тарифов на коммунальные услуги в 2026 г, в то время как в соседних регионах ПФО увеличение в целом по году составит от 15,1%  и выше.
У регионов есть право повысить тарифы сверх установленных федеральным центром предельных порогов, если такое решение принимает депутатский корпус и согласовывает Федеральная антимонопольная служба. Многие субъекты таким правом пользуются. Что касается Саратовской области, то наш регион не применяет такую практику на протяжении многих лет.
Рост платы граждан за коммунальные услуги в 2026 г. не превысит в среднем по Саратовской области установленные правительством РФ параметры индексации.
Основная цель регулирования – дать возможность ресурсоснабжающим организациям покрыть их минимальные затраты, связанные исключительно с предоставлением услуг потребителям, а не обеспечивать им сверхприбыль и покрывать их сверхнормативные потери. В приоритете стоят интересы жителей. Задача правительства – сдержать необоснованный рост тарифов для населения.