В связи с выпадением осадков профильные службы в Саратове, Балакове и Энгельсе работают в усиленном режиме

В Балакове ведется активная уборка снега. Дорожные и коммунальные службы вышли на городские улицы, чтобы обеспечить безопасность дорожного движения и передвижения пешеходов.На дорогах работает спецтехника и бригады рабочих, которые очищают снег вручную. Сотрудники «Комбината благоустройства» убирают и посыпают тротуары, пешеходные дорожки и тропинки в парках и скверах.Особое внимание коммунальных служб сосредоточено на дорогах, подходах к остановкам общественного транспорта и пешеходных зонах.Работы будут проводиться и в ночное время.В Энгельсе также ведется работа. Главные магистрали обработаны противогололедными материалами. С раннего утра очищаются тротуары, остановки и пешеходные переходы.Вся техника и сотрудники МКУ «Городское хозяйство» работают в усиленном режиме, чтобы предотвратить гололед и снежные заносы.В Саратове ведется очистка объектов улично-дорожной сети, механизированное подметание дорог и тротуаров. Сотрудники коммунальных предприятий очищают и обрабатывают проезды, лестничные спуски, а также обеспечивают доступ к объектам социальной сферы. Также организована обработка территорий противогололедным материалом, вывоз снега.По информации администраций МО "Город Саратов", Энгельсского и Балаковского районов