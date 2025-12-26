26 декабря 2025 ПЯТНИЦА
В связи с выпадением осадков профильные службы в Саратове, Балакове и Энгельсе работают в усиленном режиме

В Балакове ведется активная уборка снега. Дорожные и коммунальные службы вышли на городские улицы, чтобы обеспечить безопасность дорожного движения и передвижения пешеходов.

На дорогах работает спецтехника и бригады рабочих, которые очищают снег вручную. Сотрудники «Комбината благоустройства» убирают и посыпают тротуары, пешеходные дорожки и тропинки в парках и скверах.

Особое внимание коммунальных служб сосредоточено на дорогах, подходах к остановкам общественного транспорта и пешеходных зонах.

Работы будут проводиться и в ночное время.

В Энгельсе также ведется работа. Главные магистрали обработаны противогололедными материалами. С раннего утра очищаются тротуары, остановки и пешеходные переходы.

Вся техника и сотрудники МКУ «Городское хозяйство» работают в усиленном режиме, чтобы предотвратить гололед и снежные заносы.

В Саратове ведется очистка объектов улично-дорожной сети, механизированное подметание дорог и тротуаров. Сотрудники коммунальных предприятий очищают и обрабатывают проезды, лестничные спуски, а также обеспечивают доступ к объектам социальной сферы. Также организована обработка территорий противогололедным материалом, вывоз снега.

По информации администраций МО "Город Саратов", Энгельсского и Балаковского районов