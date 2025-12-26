В январе 2026 года возобновятся выплаты за добычу лисицы

просмотров: 105

«Действующая программа распространяется на лисиц, добытых с 1 января 2026 года. Ее добыча в Саратовской области не лимитирована: охотники, имеющие разрешение на пушных животных, в которое вписана лисица, могут производить ее отстрел без ограничения.Отмечу, что в связи с новогодними праздниками прием лисиц на утилизацию будет осуществляться с 12 января. Если кто-то планирует добычу лисицы в праздничные дни, просим предусмотреть сохранение тушки животного до этой даты.В целом порядок получения выплаты не изменился. Чтобы ее получить, вам необходимо сдать всех добытых животных в ветеринарный пункт, предварительно уточнив - не исчерпан ли в нем лимит на сдачу лисицы. Ветеринары не будут принимать добытых животных сверх лимита либо из другого района. В ветеринарном пункте вам выдадут акт об утилизации, после чего вы подаете в комитет заявление — лично либо по Почте России. На Госуслугах подать такое заявление невозможно», - рассказал начальник отдела госмониторинга объектов животного мира комитета Денис Горбунов.Напомним, по итогам реализации данной программы в уходящем году саратовские охотники добыли и получили выплаты почти за 700 лисиц. При этом программа действовала чуть более двух месяцев. Теперь у охотников есть 9 месяцев в 2026 году, чтобы принять участие в программе. Общее число лисиц, за которые граждане смогут получить выплаты, 1250 особей. В каждом районе области установлены лимиты, ознакомиться с которыми можно здесь (https://saratov.gov.ru/gov/docs/prikaz-komiteta-okhotnichego-khozyaystva-i-rybolovstva-saratovskoy-oblasti-ot-24-12-2025-g-01-19-99/).Ссылки на полезную информацию (в том числе перечень документов, которые необходимо приложить к заявлению на выплату, и его формы): https://ohotasaratov.ru/vyplata-voznagrazhdenija-za-lisicu/, https://saratov.gov.ru/gov/auth/komohot/dopolnitelnyy-razdel/informatsiya-ob-ispolzovanii-okhotnichikh-resursov-.php (вход через Яндекс браузер).Комитет охотничьего хозяйства и рыболовства области