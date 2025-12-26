Эксклюзивные региональные сервисы в МАХ: саратовцы могут воспользоваться разработанными чат-ботами

просмотров: 103

В Саратовской области для жителей уже доступны 4 эксклюзивных чат-бота:- «Служба 112» (https://max.ru/saratov112_bot) - собирает от населения данные о чрезвычайных ситуациях и происшествиях и передает оператору службы 112;- «Транспорт в Саратове» (https://max.ru/avtobus_saratov_bot)- информирует население о времени прибытия общественного транспорта;- «Wi-Fi-точки» (https://max.ru/wifi_tochki_saratov_bot) - с его помощью можно получить сведения о наиболее удобной по местоположению общедоступной точке Wi-Fi;- «СтопНаркотики» (https://max.ru/stopdrug_saratov_bot) - принимает сообщения от граждан о местах размещения рекламы наркотических средств с целью ее устранения уполномоченными органами."МАХ интегрирован с Госуслугами. В цифровом профиле гражданина в МАХ можно хранить электронные документы (паспорт, СНИЛС, ИНН, полис ОМС, водительские права) для предъявления в разных жизненных ситуациях. Цифровой ID в МАХ, генерируемый в виде QR-кода и фото, позволяет подтверждать возраст при покупке товаров с возрастной маркировкой или посещении мероприятий с возрастным цензом, подтверждать статус студента или многодетного для льготного посещения учреждений культуры и спорта", - рассказал Владимир Старков.Министерство цифрового развития и связи области