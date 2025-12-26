26 декабря 2025 ПЯТНИЦА
Новости
18:10 | 26 декабря
Пограничное управление ФСБ России по Саратовской и Самарской областям отмечает 25 лет со дня образования
18:00 | 26 декабря
В январе 2026 года возобновятся выплаты за добычу лисицы
17:45 | 26 декабря
Тарифы в Саратовской области проиндексируют по минимуму
17:41 | 26 декабря
На дорогах области работает 309 единиц техники
17:36 | 26 декабря
В связи с выпадением осадков профильные службы в Саратове, Балакове и Энгельсе работают в усиленном режиме
17:00 | 26 декабря
Эксклюзивные региональные сервисы в МАХ: саратовцы могут воспользоваться разработанными чат-ботами
16:00 | 26 декабря
Промышленный туризм поможет решить кадровый вопрос в Саратовской области
15:00 | 26 декабря
С жителями области в 2025 году заключено более 6,7 тысячи социальных контрактов
14:00 | 26 декабря
Владимир Путин: В конкурсе «Лидеры России. Команда» готовность участников работать в команде будет оцениваться в первую очередь
13:00 | 26 декабря
Минпросвещения утвердило инструкцию по урегулированию конфликтов в образовательных учреждениях
В Радищевском музее открыта новая экспозиция «АРТ-КОД»
Подробнее
Владимир Дудаков: «Лучший метод защиты от гриппа – вакцинация»
Подробнее
Сказано-сделано-экспортировано
Подробнее
В Саратове впервые состоится детский межрегиональный вокальный конкурс «Пою с оркестром»
Подробнее
Черешчатый дуб под Александрович Нашем признан памятником природы
Подробнее
В Саратове стартует третий этап Всероссийских соревнований по прыжкам в воду «Лига юных чемпионов»
Подробнее
Взаимодействие общественников с Фондом капремонта области признано успешным
Подробнее
Электричка здоровья пользуется неизменным успехом у пассажиров и жителей области
Подробнее

Эксклюзивные региональные сервисы в МАХ: саратовцы могут воспользоваться разработанными чат-ботами

Новости
На заседании Общественного совета при облДуме министр цифрового развития и связи области Владимир Старков рассказал о возможностях и преимуществах использования национального мессенджера MAX. Новый мессенджер создан для коммуникации и предоставления государственных сервисов для населения. Его задача - обеспечить доступ гражданам к востребованным государственным услугам.


В Саратовской области для жителей уже доступны 4 эксклюзивных чат-бота:
- «Служба 112» (https://max.ru/saratov112_bot) - собирает от населения данные о чрезвычайных ситуациях и происшествиях и передает оператору службы 112;
- «Транспорт в Саратове» (https://max.ru/avtobus_saratov_bot)- информирует население о времени прибытия общественного транспорта;
- «Wi-Fi-точки» (https://max.ru/wifi_tochki_saratov_bot) - с его помощью можно получить сведения о наиболее удобной по местоположению общедоступной точке Wi-Fi;
- «СтопНаркотики» (https://max.ru/stopdrug_saratov_bot) - принимает сообщения от граждан о местах размещения рекламы наркотических средств с целью ее устранения уполномоченными органами.

"МАХ интегрирован с Госуслугами. В цифровом профиле гражданина в МАХ можно хранить электронные документы (паспорт, СНИЛС, ИНН, полис ОМС, водительские права) для предъявления в разных жизненных ситуациях. Цифровой ID в МАХ, генерируемый в виде QR-кода и фото, позволяет подтверждать возраст при покупке товаров с возрастной маркировкой или посещении мероприятий с возрастным цензом, подтверждать статус студента или многодетного для льготного посещения учреждений культуры и спорта", - рассказал Владимир Старков.

Министерство цифрового развития и связи области