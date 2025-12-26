26 декабря 2025 ПЯТНИЦА
18:10 | 26 декабря
Пограничное управление ФСБ России по Саратовской и Самарской областям отмечает 25 лет со дня образования
18:00 | 26 декабря
В январе 2026 года возобновятся выплаты за добычу лисицы
17:45 | 26 декабря
Тарифы в Саратовской области проиндексируют по минимуму
17:41 | 26 декабря
На дорогах области работает 309 единиц техники
17:36 | 26 декабря
В связи с выпадением осадков профильные службы в Саратове, Балакове и Энгельсе работают в усиленном режиме
17:00 | 26 декабря
Эксклюзивные региональные сервисы в МАХ: саратовцы могут воспользоваться разработанными чат-ботами
16:00 | 26 декабря
Промышленный туризм поможет решить кадровый вопрос в Саратовской области
15:00 | 26 декабря
С жителями области в 2025 году заключено более 6,7 тысячи социальных контрактов
14:00 | 26 декабря
Владимир Путин: В конкурсе «Лидеры России. Команда» готовность участников работать в команде будет оцениваться в первую очередь
13:00 | 26 декабря
Минпросвещения утвердило инструкцию по урегулированию конфликтов в образовательных учреждениях
Промышленный туризм поможет решить кадровый вопрос в Саратовской области

Вчера в министерстве инвестиционной политики области состоялась встреча с участниками Всероссийской образовательной программы по развитию промышленного туризма «Открытая промышленность». На встрече присутствовали представители кадровых центров области, а в формате ВКС подключились представители промышленных предприятий.


В своем вступительном слове министр инвестиционной политики Александр Марченко подчеркнул растущую роль промышленного туризма как инструмента социально-экономического развития.

«Это не просто экскурсии на заводы. Это поиск новых источников дохода, создание имиджа открытой компании, повышение инвестиционной привлекательности, расширение деловых связей и, что особенно важно, решение кадровых вопросов через привлечение будущих специалистов из числа студентов», — отметил министр.

В ходе встречи участники обсудили текущий статус участия региональной команды в образовательной программе и планы работы на ближайшие месяцы. Сейчас участники проходят теоретический этап обучения, который включает просмотр лекций и подготовку к тестированию. В качестве домашнего задания им необходимо разработать и оформить технологическую карту экскурсии с учетом особенностей своей целевой аудитории.

Отдельное внимание было уделено концепции итогового регионального проекта. Участникам была представлена инициатива «Техноквест», предложенная в ходе мозгового штурма на Региональном практикуме по развитию промышленного туризма, который прошел в октябре этого года.

Финальной частью встречи стало торжественное объявление благодарности наиболее активным участникам проекта «Профориентационный и промышленный туризм» на территории области.

Министерство инвестиционной политики области