Промышленный туризм поможет решить кадровый вопрос в Саратовской области

В своем вступительном слове министр инвестиционной политики Александр Марченко подчеркнул растущую роль промышленного туризма как инструмента социально-экономического развития.«Это не просто экскурсии на заводы. Это поиск новых источников дохода, создание имиджа открытой компании, повышение инвестиционной привлекательности, расширение деловых связей и, что особенно важно, решение кадровых вопросов через привлечение будущих специалистов из числа студентов», — отметил министр.В ходе встречи участники обсудили текущий статус участия региональной команды в образовательной программе и планы работы на ближайшие месяцы. Сейчас участники проходят теоретический этап обучения, который включает просмотр лекций и подготовку к тестированию. В качестве домашнего задания им необходимо разработать и оформить технологическую карту экскурсии с учетом особенностей своей целевой аудитории.Отдельное внимание было уделено концепции итогового регионального проекта. Участникам была представлена инициатива «Техноквест», предложенная в ходе мозгового штурма на Региональном практикуме по развитию промышленного туризма, который прошел в октябре этого года.Финальной частью встречи стало торжественное объявление благодарности наиболее активным участникам проекта «Профориентационный и промышленный туризм» на территории области.Министерство инвестиционной политики области