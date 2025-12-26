С жителями области в 2025 году заключено более 6,7 тысячи социальных контрактов

просмотров: 126

С 2025 года это направление работы ведется в рамках национального проекта Президента России Владимира Путина «Семья».Напоминаем, социальный контракт – это двустороннее соглашение между учреждением социальной поддержки населения и гражданином. Учреждение обязуется предоставить гражданину и его семье материальную поддержку, которая, в свою очередь, берет на себя встречные обязательства предпринять активные действия для получения постоянного самостоятельного источника дохода за счет трудоустройства, организации своего дела или ведения личного подсобного хозяйства.«В основном социальные контракты заключались с семьями, воспитывающими несовершеннолетних детей, в том числе с многодетными семьями. Большая часть социальных контрактов заключалась по направлению поддержки на время поиска работы – более 4,3 тысячи контрактов, что составляет более 64% от общего числа», – рассказала заместитель министра труда и социальной защиты Ольга Морозова.Жители области также заключили 984 соцконтракта на осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности, деятельности в качестве самозанятых в сфере производства, сельского хозяйства, строительства, транспорта, в сфере услуг. 439 социальных контрактов было заключено на ведение личного подсобного хозяйства.Заявление на участие в программе следует подать через Госуслуги: https://www.gosuslugi.ru/624742/1/form. Также можно обратиться в МФЦ или в управление социальной поддержки населения, где прием заявлений стартует сразу после новогодних праздников.Министерство труда и социальной защиты области