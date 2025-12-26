26 декабря 2025 ПЯТНИЦА
18:10 | 26 декабря
Пограничное управление ФСБ России по Саратовской и Самарской областям отмечает 25 лет со дня образования
18:00 | 26 декабря
В январе 2026 года возобновятся выплаты за добычу лисицы
17:45 | 26 декабря
Тарифы в Саратовской области проиндексируют по минимуму
17:41 | 26 декабря
На дорогах области работает 309 единиц техники
17:36 | 26 декабря
В связи с выпадением осадков профильные службы в Саратове, Балакове и Энгельсе работают в усиленном режиме
17:00 | 26 декабря
Эксклюзивные региональные сервисы в МАХ: саратовцы могут воспользоваться разработанными чат-ботами
16:00 | 26 декабря
Промышленный туризм поможет решить кадровый вопрос в Саратовской области
15:00 | 26 декабря
С жителями области в 2025 году заключено более 6,7 тысячи социальных контрактов
14:00 | 26 декабря
Владимир Путин: В конкурсе «Лидеры России. Команда» готовность участников работать в команде будет оцениваться в первую очередь
13:00 | 26 декабря
Минпросвещения утвердило инструкцию по урегулированию конфликтов в образовательных учреждениях
С жителями области в 2025 году заключено более 6,7 тысячи социальных контрактов

В Саратовской области продолжается оказание государственной помощи жителям региона на основании социального контракта, право на заключение которого имеют семьи или граждане с невысоким уровнем дохода. С начала года поддержку получили более 6,7 тысячи жителей области на сумму более 611 млн рублей.


С 2025 года это направление работы ведется в рамках национального проекта Президента России Владимира Путина «Семья».

Напоминаем, социальный контракт – это двустороннее соглашение между учреждением социальной поддержки населения и гражданином. Учреждение обязуется предоставить гражданину и его семье материальную поддержку, которая, в свою очередь, берет на себя встречные обязательства предпринять активные действия для получения постоянного самостоятельного источника дохода за счет трудоустройства, организации своего дела или ведения личного подсобного хозяйства.

«В основном социальные контракты заключались с семьями, воспитывающими несовершеннолетних детей, в том числе с многодетными семьями. Большая часть социальных контрактов заключалась по направлению поддержки на время поиска работы – более 4,3 тысячи контрактов, что составляет более 64% от общего числа», – рассказала заместитель министра труда и социальной защиты Ольга Морозова.

Жители области также заключили 984 соцконтракта на осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности, деятельности в качестве самозанятых в сфере производства, сельского хозяйства, строительства, транспорта, в сфере услуг. 439 социальных контрактов было заключено на ведение личного подсобного хозяйства.

Заявление на участие в программе следует подать через Госуслуги: https://www.gosuslugi.ru/624742/1/form. Также можно обратиться в МФЦ или в управление социальной поддержки населения, где прием заявлений стартует сразу после новогодних праздников.

Министерство труда и социальной защиты области