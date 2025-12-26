Владимир Путин: В конкурсе «Лидеры России. Команда» готовность участников работать в команде будет оцениваться в первую очередь

просмотров: 135

Глава государства отметил, что именно этот навык лежит в основе обновлённого формата кадрового конкурса «Лидеры России. Команда». В новом сезоне участники будут оцениваться прежде всего по способности совместно решать задачи и достигать общих целей.«Сегодня конкурентным преимуществом человека становится умение работать в команде. Неслучайно в новом сезоне конкурса “Лидеры России” заявки подаются не индивидуально, а в составе команды единомышленников. Готовность конкурсантов работать в команде будет оцениваться в первую очередь», — подчеркнул Владимир Путин.Конкурс «Лидеры России» является флагманским проектом президентской платформы «Россия — страна возможностей» и проводится по инициативе главы государства с 2017 года. Его цель — выявление, развитие и поддержка перспективных управленческих команд и руководителей с высоким уровнем лидерских и управленческих компетенций.Шестой сезон конкурса построен на принципиально новом подходе, ориентированном на коллективную работу. Приём заявок продлится до 29 декабря 2025 года.К участию приглашаются управленческие команды со всей страны, включая первых лиц компаний и топ-менеджеров. Для подачи заявки необходимо сформировать команду из пяти человек в возрасте от 18 до 55 лет с управленческим опытом не менее двух лет. В ряде категорий, таких как «Государственные управленческие команды», «Управленческие команды корпораций», «Управленческие команды организаций», команда должна представлять собой реальную рабочую группу, сотрудники которой совместно работают в одной организации не менее года.