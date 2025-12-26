Владимир Путин: В конкурсе «Лидеры России. Команда» готовность участников работать в команде будет оцениваться в первую очередь
Умение эффективно работать в команде становится ключевым конкурентным преимуществом человека в условиях развития искусственного интеллекта. Об этом заявил Президент России Владимир Путин на заседании Государственного совета, посвящённом подготовке кадров для экономики страны.
Глава государства отметил, что именно этот навык лежит в основе обновлённого формата кадрового конкурса «Лидеры России. Команда». В новом сезоне участники будут оцениваться прежде всего по способности совместно решать задачи и достигать общих целей.
«Сегодня конкурентным преимуществом человека становится умение работать в команде. Неслучайно в новом сезоне конкурса “Лидеры России” заявки подаются не индивидуально, а в составе команды единомышленников. Готовность конкурсантов работать в команде будет оцениваться в первую очередь», — подчеркнул Владимир Путин.
Конкурс «Лидеры России» является флагманским проектом президентской платформы «Россия — страна возможностей» и проводится по инициативе главы государства с 2017 года. Его цель — выявление, развитие и поддержка перспективных управленческих команд и руководителей с высоким уровнем лидерских и управленческих компетенций.
Шестой сезон конкурса построен на принципиально новом подходе, ориентированном на коллективную работу. Приём заявок продлится до 29 декабря 2025 года.
К участию приглашаются управленческие команды со всей страны, включая первых лиц компаний и топ-менеджеров. Для подачи заявки необходимо сформировать команду из пяти человек в возрасте от 18 до 55 лет с управленческим опытом не менее двух лет. В ряде категорий, таких как «Государственные управленческие команды», «Управленческие команды корпораций», «Управленческие команды организаций», команда должна представлять собой реальную рабочую группу, сотрудники которой совместно работают в одной организации не менее года.
