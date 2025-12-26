Школьные каникулы в Саратовской области начнутся с 29 декабря

просмотров: 141

В целях снижения рисков массовой заболеваемости среди детей и подростков, а также для обеспечения безопасных условий в период повышенной эпидемиологической нагрузки, министерство образования Саратовской области рекомендует ввести досрочные каникулы во всех школах и учреждениях дополнительного образования региона с 29 декабря 2025 года.Соответствующие рекомендации уже направлены во все муниципальные районы области в соответствии с рекомендацией Управления Роспотребнадзора по Саратовской области.