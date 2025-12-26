26 декабря 2025 ПЯТНИЦА
18:10 | 26 декабря
Пограничное управление ФСБ России по Саратовской и Самарской областям отмечает 25 лет со дня образования
18:00 | 26 декабря
В январе 2026 года возобновятся выплаты за добычу лисицы
17:45 | 26 декабря
Тарифы в Саратовской области проиндексируют по минимуму
17:41 | 26 декабря
На дорогах области работает 309 единиц техники
17:36 | 26 декабря
В связи с выпадением осадков профильные службы в Саратове, Балакове и Энгельсе работают в усиленном режиме
17:00 | 26 декабря
Эксклюзивные региональные сервисы в МАХ: саратовцы могут воспользоваться разработанными чат-ботами
16:00 | 26 декабря
Промышленный туризм поможет решить кадровый вопрос в Саратовской области
15:00 | 26 декабря
С жителями области в 2025 году заключено более 6,7 тысячи социальных контрактов
14:00 | 26 декабря
Владимир Путин: В конкурсе «Лидеры России. Команда» готовность участников работать в команде будет оцениваться в первую очередь
13:00 | 26 декабря
Минпросвещения утвердило инструкцию по урегулированию конфликтов в образовательных учреждениях
Минпросвещения утвердило инструкцию по урегулированию конфликтов в образовательных учреждениях

Министерство просвещения Российской Федерации направило в регионы инструкции для руководителей образовательных организаций по действиям в конфликтных ситуациях у педагога. Документ был одобрен на заседании Совета Минпросвещения России по защите профессиональной чести и достоинства педагогических работников.


Цели и задачи инструкции – обеспечить оперативное, справедливое, всестороннее и законное урегулирование конфликтов, защитить честь и достоинство педагогических работников, соблюсти требования Федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании в РФ». Она также включает понятный алгоритм действий для образовательной организации.

Документ предусматривает несколько этапов реагирования, в том числе проведение встречи с участниками для получения объяснений и необходимых характеристик. К беседе могут быть привлечены психологическая служба (штатный педагог-психолог), служба медиации или председатель первичной профсоюзной организации.

Если разрешить конфликт на данном уровне не удается, инициируется обращение в региональную комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных отношений.

Также даны дополнительные рекомендации по профилактике конфликтных ситуаций. В их числе – усиление просветительской и разъяснительной работы для повышения уровня правовой культуры участников образовательных отношений, использование медиации и психологического сопровождения всех сторон конфликтной ситуации, при поступлении жалоб на педагога – обеспечение защиты его чести и достоинства и недопущение предвзятости и необъективного отношения к участникам.

Руководитель организации должен осуществлять контроль и проводить профилактическую работу, направленную на минимизацию рисков повторения конфликтных ситуаций.

«Это важный шаг в направлении защиты прав педагогов и профилактики возникновения конфликтных ситуаций. Наличие четкого алгоритма действий позволит руководителям учреждений оперативно реагировать на возникающие проблемы, обеспечивая соблюдение законных интересов обеих сторон конфликта. Важно отметить, что документ подчеркивает необходимость соблюдения принципа справедливости и уважения к достоинству каждого участника образовательного процесса»,- отметил заместитель министра образования Никита Вдовин.