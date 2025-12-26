26 декабря 2025 ПЯТНИЦА
Новости
В Саратовской области в 2025 году ввели более 1 млн кв.м. жилых помещений

В этом году в области ввели свыше 1 млн кв.м. жилья. Таковы предварительные данные на конец декабря.


"В настоящее время специалисты еще ведут подсчет, но мы ожидаем ввод жилья в этом году на уровне прошлого года, свыше 1 млн кв. м. Саратовская область вводит не менее миллиона квадратных метров жилья ежегодно. Таким образом, несмотря на объективные экономические сложности в этом году нам удалось сохранить темп и поступательное движение в развитии отрасли", - рассказал министр строительства и ЖКХ региона Михаил Бутылкин.

Напомним, в прошлом году введено в эксплуатацию 1,05 млн кв.м. жилой площади.

Министр отметил, что регион идет по пути комплексного развития территорий, когда во главу угла ставится развитие ради людей. Это означает, что дома должны иметь благоустроенные территории, рядом должны располагаться необходимые объекты соцсферы. В следующем году заработает Институт развития территорий Саратовской области, который займется разработкой концепций развития и определением подходящих для КРТ участков. В настоящее время уже определены 15 таких перспективных территорий.

Министерство строительства и ЖКХ области