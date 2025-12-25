На время ремонта театр оперетты останется в Энгельсе

просмотров: 55

Сегодня в ходе личного приема к главе Энгельсского района Максиму Леонову обратились жители, выразившие обеспокоенность предстоящим переездом на время ремонта областного Театра оперетты, где запланирована долгожданная реконструкция.Педагог Светлана Жукова рассказала, что в театре она проработала 36 лет, сейчас она заведует театральным отделением, где занимаются 70 детей. У отделения успешная концертная деятельность, ее воспитанники проводят спектакли, в том числе на сцене театра оперетты.Светлана Геннадьевна отметила, что здание театра действительно нуждается в проведении капитального ремонта, работы запланированы в рамках федерального проекта, и это открывает перспективы для дальнейшего развития учреждения. В то же время педагог выступила с предложением и подчеркнула важность сохранения театра именно в Энгельсе. Это важно и для зрителей, и для коллектива, и для детей, занимающихся в творческой студии. С похожим предложением коллективно обратились члены местного клуба любителей театра.Максим Леонов согласился с позицией Светланы Жуковой и других обратившихся."Несмотря на статус областного, для наших жителей театр давно считается своим, энгельсским. Наш зритель ценит, что в городе есть театр и глубоко переживают за него и труппу.Данный вопрос обсуждал накануне с руководством регионального министерства культуры. Министр Наталия Юрьевна Щелканова услышала наши предложения. Чтобы театр остался в родном городе, со стороны администрации оперативно подготовим предложения по возможному размещению на время ремонта в одном из муниципальных учреждений культуры без ущерба для их работы", - написал Максим Леонов в своем телеграм-канале.