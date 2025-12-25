25 декабря 2025 ЧЕТВЕРГ
Новости
22:17 | 25 декабря
На время ремонта театр оперетты останется в Энгельсе
18:37 | 25 декабря
Ухудшение погодных условий: при необходимости в регионе задействуют 902 единицы техники
18:30 | 25 декабря
В Саратове общественники высоко оценили качество связи в мессенджере MAX
18:00 | 25 декабря
Артисты Вольского театра поздравили детей героев СВО
17:59 | 25 декабря
Область готовится к ухудшению погодных условий
17:00 | 25 декабря
В Год защитника Отечества и 80-летия Победы общественные организации провели более 300 разноформатных мероприятий
16:33 | 25 декабря
Энергетики восстановили работу Саратовской ТЭЦ-5 после утреннего снижения температуры в тепломагистрали
16:32 | 25 декабря
Депутат Гладков ответил на критику электронного голосования
11:26 | 25 декабря
Обеспечили бесперебойность: на дежурство в сильные морозы вышли резервные автобусы
11:25 | 25 декабря
Саратовские застройщики объяснили, почему сейчас невыгодно строить новое жилье
В Радищевском музее открыта новая экспозиция «АРТ-КОД»
Подробнее
Владимир Дудаков: «Лучший метод защиты от гриппа – вакцинация»
Подробнее
Сказано-сделано-экспортировано
Подробнее
В Саратове впервые состоится детский межрегиональный вокальный конкурс «Пою с оркестром»
Подробнее
Черешчатый дуб под Александрович Нашем признан памятником природы
Подробнее
В Саратове стартует третий этап Всероссийских соревнований по прыжкам в воду «Лига юных чемпионов»
Подробнее
Взаимодействие общественников с Фондом капремонта области признано успешным
Подробнее
Электричка здоровья пользуется неизменным успехом у пассажиров и жителей области
Подробнее

Ухудшение погодных условий: при необходимости в регионе задействуют 902 единицы техники

Новости

В регионе объявлено об ухудшении погодных условий. Для зимнего содержания региональных дорог задействовано 35 дорожных предприятий области, при необходимости (при заносах) используют 902 единицы техники. В полной готовности находятся 143 теплых стоянки для техники, 66 помещений для отдыха и обогрева рабочих. Данных площадей и помещений достаточно для проведения мероприятий по зимнему содержанию.

В регионе объявлено об ухудшении погодных условий. Для зимнего содержания региональных дорог задействовано 35 дорожных предприятий области, при необходимости (при заносах) используют 902 единицы техники. В полной готовности находятся 143 теплых стоянки для техники, 66 помещений для отдыха и обогрева рабочих. Данных площадей и помещений достаточно для проведения мероприятий по зимнему содержанию.

В настоящее время определены особо снегозаносимые участки дорог и разработаны соответствующие мероприятия по их содержанию. Заключены договоры о привлечении, при необходимости, дополнительной тяжелой техники.

Министерство дорожного хозяйства обращается с просьбой к автолюбителям - по возможности воздержаться от поездок на дальние расстояния.

Также дорожники активно работали в ночь на 25 декабря, хотя она выдалась без осадков. Столбик термометра резко упал. Особенно низкая температура установилась в Федоровском, Краснопартизанском, Татищевском районах (-22 градуса), в Перелюбском (до -23), что осложнило работу специалистов.

Сейчас на региональных дорогах работает более 50 единиц спецтехники. Еще 47 трудится в населенных пунктах.
Проезжая часть на автотрассах обрабатывается песко-соляной смесью, на улично-дорожной сети проводится уборка и вывоз наледи. Проезд по дорогам регионального значения обеспечен.

Напоминаем, о состоянии дорог жители области могут получить информацию по телефону центральной диспетчерской службы (горячей линии): 499-227.

Министерство транспорта и дорожного хозяйства области