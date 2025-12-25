Ухудшение погодных условий: при необходимости в регионе задействуют 902 единицы техники

просмотров: 91

В регионе объявлено об ухудшении погодных условий. Для зимнего содержания региональных дорог задействовано 35 дорожных предприятий области, при необходимости (при заносах) используют 902 единицы техники. В полной готовности находятся 143 теплых стоянки для техники, 66 помещений для отдыха и обогрева рабочих. Данных площадей и помещений достаточно для проведения мероприятий по зимнему содержанию.В настоящее время определены особо снегозаносимые участки дорог и разработаны соответствующие мероприятия по их содержанию. Заключены договоры о привлечении, при необходимости, дополнительной тяжелой техники.Министерство дорожного хозяйства обращается с просьбой к автолюбителям - по возможности воздержаться от поездок на дальние расстояния.Также дорожники активно работали в ночь на 25 декабря, хотя она выдалась без осадков. Столбик термометра резко упал. Особенно низкая температура установилась в Федоровском, Краснопартизанском, Татищевском районах (-22 градуса), в Перелюбском (до -23), что осложнило работу специалистов.Сейчас на региональных дорогах работает более 50 единиц спецтехники. Еще 47 трудится в населенных пунктах.Проезжая часть на автотрассах обрабатывается песко-соляной смесью, на улично-дорожной сети проводится уборка и вывоз наледи. Проезд по дорогам регионального значения обеспечен.Напоминаем, о состоянии дорог жители области могут получить информацию по телефону центральной диспетчерской службы (горячей линии): 499-227.Министерство транспорта и дорожного хозяйства области