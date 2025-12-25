В Саратове общественники высоко оценили качество связи в мессенджере MAX

просмотров: 109

Член Общественного совета Юлия Квилинская подчеркнула, что MAX является единственным мессенджером, гарантирующим полную защиту данных российских пользователей благодаря хранению информации исключительно на территории страны.«Возможности МАХ и пути его развития были всесторонне обсуждены на заседании, где министр цифрового развития Владимир Старков дал исчерпывающие ответы на все вопросы общественников.Мессенджер представляет собой не просто средство обмена сообщениями, но и интегрирован с ключевыми государственными информационными системами, включая Госуслуги, что значительно расширяет его функционал и стратегическую значимость», – заявила Квилинская.По ее словам, хранение всех абонентских данных в России является основой защищенности. Квилинская также подняла проблему распространения ложных сведений о нашем мессенджере. Она также указала на регулярные сообщения об активном использовании зарубежных сервисов для организации терактов, диверсий и мошеннических действий. «Те, кто сеет сомнения относительно MAX, действуют либо по невежеству, либо осознанно против интересов государства и его граждан», – заключила Квилинская.В свою очередь, Сергей Замятин назвал мессенджер MAX «нашим национальным инструментом».«Мы уже видим высокое качество звонков в нашем мессенджере и заметно более быструю загрузку файлов, что легко проверить на практике, – отметил Замятин. – Интеграция с Госуслугами открывает перед MAX огромные перспективы для дальнейшего развития и укрепления его позиций как ключевого элемента цифровой инфраструктуры страны».