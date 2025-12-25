25 декабря 2025 ЧЕТВЕРГ
22:17 | 25 декабря
На время ремонта театр оперетты останется в Энгельсе
18:37 | 25 декабря
Ухудшение погодных условий: при необходимости в регионе задействуют 902 единицы техники
18:30 | 25 декабря
В Саратове общественники высоко оценили качество связи в мессенджере MAX
18:00 | 25 декабря
Артисты Вольского театра поздравили детей героев СВО
17:59 | 25 декабря
Область готовится к ухудшению погодных условий
17:00 | 25 декабря
В Год защитника Отечества и 80-летия Победы общественные организации провели более 300 разноформатных мероприятий
16:33 | 25 декабря
Энергетики восстановили работу Саратовской ТЭЦ-5 после утреннего снижения температуры в тепломагистрали
16:32 | 25 декабря
Депутат Гладков ответил на критику электронного голосования
11:26 | 25 декабря
Обеспечили бесперебойность: на дежурство в сильные морозы вышли резервные автобусы
11:25 | 25 декабря
Саратовские застройщики объяснили, почему сейчас невыгодно строить новое жилье
Синоптики и региональное управление МЧС сообщили об ухудшении погоды. В ближайшие сутки ожидаются сильный снег и метель.




В Энгельсе дорожные машины уже готовы к выезду. В настоящее время работы ведутся на улицах Колотилова, Дальняя, Рабочая, Гагарина, кспериментальный проезд, М. Расковой и других.

В Саратове председателю комитета дорожного хозяйства Андрею Бондареву, главам районных администраций поставлена задача обеспечить полную готовность коммунальных служб и техники.

Реагирование на изменение погодных условий должно быть оперативным.

По информации администраций МО "Город Саратов" и Энгельсского района