Область готовится к ухудшению погодных условий
Синоптики и региональное управление МЧС сообщили об ухудшении погоды. В ближайшие сутки ожидаются сильный снег и метель.
В Энгельсе дорожные машины уже готовы к выезду. В настоящее время работы ведутся на улицах Колотилова, Дальняя, Рабочая, Гагарина, кспериментальный проезд, М. Расковой и других.
В Саратове председателю комитета дорожного хозяйства Андрею Бондареву, главам районных администраций поставлена задача обеспечить полную готовность коммунальных служб и техники.
Реагирование на изменение погодных условий должно быть оперативным.
По информации администраций МО "Город Саратов" и Энгельсского района
В Энгельсе дорожные машины уже готовы к выезду. В настоящее время работы ведутся на улицах Колотилова, Дальняя, Рабочая, Гагарина, кспериментальный проезд, М. Расковой и других.
В Саратове председателю комитета дорожного хозяйства Андрею Бондареву, главам районных администраций поставлена задача обеспечить полную готовность коммунальных служб и техники.
Реагирование на изменение погодных условий должно быть оперативным.
По информации администраций МО "Город Саратов" и Энгельсского района