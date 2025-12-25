Область готовится к ухудшению погодных условий

просмотров: 110

В Энгельсе дорожные машины уже готовы к выезду. В настоящее время работы ведутся на улицах Колотилова, Дальняя, Рабочая, Гагарина, кспериментальный проезд, М. Расковой и других.В Саратове председателю комитета дорожного хозяйства Андрею Бондареву, главам районных администраций поставлена задача обеспечить полную готовность коммунальных служб и техники.Реагирование на изменение погодных условий должно быть оперативным.По информации администраций МО "Город Саратов" и Энгельсского района