Артисты Вольского театра поздравили детей героев СВО

В этом году «Снежный экспресс», путешествующий по области, сделал свою финальную, заключительную остановку в Краснопартизанском районе. Конечная станция маршрута стала одной из самых душевных и теплых.Так, в мастерских «Снежного экспресса» рождалось особенное волшебство: сотрудники Вольского театра с детьми, чьи папы — настоящие защитники — участники СВО, сделали Щелкунчиков. Не простых, а непобедимых.Пока маленькие руки аккуратно раскрашивали гипсовые фигурки, настоящий деревянный Щелкунчик с щёлкал для всех орехи. А старая добрая книга под музыку Чайковского рассказывала историю о том, как отважное сердце и доброта побеждают любую колдовскую стужу.Подарком для юных зрителей р. п. Горный и с. Михайловка стала новогодняя сказка в исполнении артистов Вольского театра.Министерство культуры области