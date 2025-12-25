25 декабря 2025 ЧЕТВЕРГ
Новости
22:17 | 25 декабря
На время ремонта театр оперетты останется в Энгельсе
18:37 | 25 декабря
Ухудшение погодных условий: при необходимости в регионе задействуют 902 единицы техники
18:30 | 25 декабря
В Саратове общественники высоко оценили качество связи в мессенджере MAX
18:00 | 25 декабря
Артисты Вольского театра поздравили детей героев СВО
17:59 | 25 декабря
Область готовится к ухудшению погодных условий
17:00 | 25 декабря
В Год защитника Отечества и 80-летия Победы общественные организации провели более 300 разноформатных мероприятий
16:33 | 25 декабря
Энергетики восстановили работу Саратовской ТЭЦ-5 после утреннего снижения температуры в тепломагистрали
16:32 | 25 декабря
Депутат Гладков ответил на критику электронного голосования
11:26 | 25 декабря
Обеспечили бесперебойность: на дежурство в сильные морозы вышли резервные автобусы
11:25 | 25 декабря
Саратовские застройщики объяснили, почему сейчас невыгодно строить новое жилье
Артисты Вольского театра поздравили детей героев СВО

Новости
Артисты Вольского театра поздравили детей героев СВО


В этом году «Снежный экспресс», путешествующий по области, сделал свою финальную, заключительную остановку в Краснопартизанском районе. Конечная станция маршрута стала одной из самых душевных и теплых.

Так, в мастерских «Снежного экспресса» рождалось особенное волшебство: сотрудники Вольского театра с детьми, чьи папы — настоящие защитники — участники СВО, сделали Щелкунчиков. Не простых, а непобедимых.

Пока маленькие руки аккуратно раскрашивали гипсовые фигурки, настоящий деревянный Щелкунчик с щёлкал для всех орехи. А старая добрая книга под музыку Чайковского рассказывала историю о том, как отважное сердце и доброта побеждают любую колдовскую стужу.

Подарком для юных зрителей р. п. Горный и с. Михайловка стала новогодняя сказка в исполнении артистов Вольского театра.

Министерство культуры области