В Год защитника Отечества и 80-летия Победы общественные организации провели более 300 разноформатных мероприятий
В саратовском кинотеатре «Победа» состоялось торжественное мероприятие, посвященное итогам Года защитника Отечества и Года 80-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. На нем были отмечены заслуги общественных и образовательных учреждений в патриотической работе.
Мероприятие объединило представителей органов власти, ветеранских и общественных организаций, а также курсантов и учащихся учебных заведений города.
С приветственным словом к участникам обратилась заместитель министра внутренней политики и общественных отношений области Светлана Зубрицкая. Она поблагодарила общественные организации и учебные заведения за проделанную работу.
«В этом году совместно с общественными организациями и военно-учебными заведениями мы провели более 300 патриотических мероприятий с общим охватом более 40 тысяч человек. Это были разноформатные события – от традиционных акций до современных интерактивных проектов. Наиболее яркими из них стали мероприятия, посвященные годовщинам исторических событий, таких как День Победы, День памяти и скорби, День освобождения Ленинграда от фашистской блокады, День первого парада на Красной площади», – отметила Светлана Зубрицкая.
Также с приветствиями выступили председатель Саратовского областного совета ветеранов Сергей Овсянников, руководитель регионального отделения Всероссийской организации ветеранов «БОЕВОЕ БРАТСТВО» Сергей Авезниязов и заместитель председателя комитета областной Думы по делам ветеранов Вячеслав Калинин.
Завершилось мероприятие церемонией награждения представителей общественных и образовательных организаций области, наиболее активно участвовавших в организации и проведении патриотических и памятных мероприятий в рамках празднования Года защитника Отечества и 80-летия Победы.
Организаторами мероприятия выступили министерство внутренней политики и общественных отношений области совместно с региональным отделением Всероссийской общественной организации ветеранов «БОЕВОЕ БРАТСТВО». Мероприятие проведено в рамках соглашения о сотрудничестве между министерством и АУПИК кинотеатр «Победа».
Министерство внутренней политики и общественных отношений области
Министерство внутренней политики и общественных отношений области