25 декабря 2025 ЧЕТВЕРГ
Новости
22:17 | 25 декабря
На время ремонта театр оперетты останется в Энгельсе
18:37 | 25 декабря
Ухудшение погодных условий: при необходимости в регионе задействуют 902 единицы техники
18:30 | 25 декабря
В Саратове общественники высоко оценили качество связи в мессенджере MAX
18:00 | 25 декабря
Артисты Вольского театра поздравили детей героев СВО
17:59 | 25 декабря
Область готовится к ухудшению погодных условий
17:00 | 25 декабря
В Год защитника Отечества и 80-летия Победы общественные организации провели более 300 разноформатных мероприятий
16:33 | 25 декабря
Энергетики восстановили работу Саратовской ТЭЦ-5 после утреннего снижения температуры в тепломагистрали
16:32 | 25 декабря
Депутат Гладков ответил на критику электронного голосования
11:26 | 25 декабря
Обеспечили бесперебойность: на дежурство в сильные морозы вышли резервные автобусы
11:25 | 25 декабря
Саратовские застройщики объяснили, почему сейчас невыгодно строить новое жилье
В Радищевском музее открыта новая экспозиция «АРТ-КОД»
Подробнее
Владимир Дудаков: «Лучший метод защиты от гриппа – вакцинация»
Подробнее
Сказано-сделано-экспортировано
Подробнее
В Саратове впервые состоится детский межрегиональный вокальный конкурс «Пою с оркестром»
Подробнее
Черешчатый дуб под Александрович Нашем признан памятником природы
Подробнее
В Саратове стартует третий этап Всероссийских соревнований по прыжкам в воду «Лига юных чемпионов»
Подробнее
Взаимодействие общественников с Фондом капремонта области признано успешным
Подробнее
Электричка здоровья пользуется неизменным успехом у пассажиров и жителей области
Подробнее

В Год защитника Отечества и 80-летия Победы общественные организации провели более 300 разноформатных мероприятий

Новости
В саратовском кинотеатре «Победа» состоялось торжественное мероприятие, посвященное итогам Года защитника Отечества и Года 80-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. На нем были отмечены заслуги общественных и образовательных учреждений в патриотической работе.

Мероприятие объединило представителей органов власти, ветеранских и общественных организаций, а также курсантов и учащихся учебных заведений города.

С приветственным словом к участникам обратилась заместитель министра внутренней политики и общественных отношений области Светлана Зубрицкая. Она поблагодарила общественные организации и учебные заведения за проделанную работу.

«В этом году совместно с общественными организациями и военно-учебными заведениями мы провели более 300 патриотических мероприятий с общим охватом более 40 тысяч человек. Это были разноформатные события – от традиционных акций до современных интерактивных проектов. Наиболее яркими из них стали мероприятия, посвященные годовщинам исторических событий, таких как День Победы, День памяти и скорби, День освобождения Ленинграда от фашистской блокады, День первого парада на Красной площади», – отметила Светлана Зубрицкая.

Также с приветствиями выступили председатель Саратовского областного совета ветеранов Сергей Овсянников, руководитель регионального отделения Всероссийской организации ветеранов «БОЕВОЕ БРАТСТВО» Сергей Авезниязов и заместитель председателя комитета областной Думы по делам ветеранов Вячеслав Калинин.

Завершилось мероприятие церемонией награждения представителей общественных и образовательных организаций области, наиболее активно участвовавших в организации и проведении патриотических и памятных мероприятий в рамках празднования Года защитника Отечества и 80-летия Победы.

Организаторами мероприятия выступили министерство внутренней политики и общественных отношений области совместно с региональным отделением Всероссийской общественной организации ветеранов «БОЕВОЕ БРАТСТВО». Мероприятие проведено в рамках соглашения о сотрудничестве между министерством и АУПИК кинотеатр «Победа».

Министерство внутренней политики и общественных отношений области