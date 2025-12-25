Энергетики восстановили работу Саратовской ТЭЦ-5 после утреннего снижения температуры в тепломагистрали

просмотров: 126

"По информации энергетиков станция работает в штатном режиме, отключений потребителей нет. Работа энергооборудования станции восстановлена, в тепломагистрали № 1 нормализован температурный режим горячей воды, который был незначительно и кратковременно снижен на время ремонтных работ. Отмечу, что на этот период циркуляция в системе не прекращалась. Температура воздуха в домах, попавших в зону понижения температуры теплоносителя, не опускалась ниже нормативных параметров. В настоящее время продолжается постепенный прогрев теплоносителя, чтобы резкие температурные колебания не спровоцировали дефекты на теплосетях. Для полного восстановления планового режима потребуется ещё несколько часов. Точное время в каждом конкретном здании зависит от степени его удалённости от ТЭЦ-5 и эффективности работы внутридомового теплового узла", - рассказал министр строительства и ЖКХ Михаил Бутылкин.Министерство строительства и ЖКХ области