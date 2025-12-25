25 декабря 2025 ЧЕТВЕРГ
Новости
22:17 | 25 декабря
На время ремонта театр оперетты останется в Энгельсе
18:37 | 25 декабря
Ухудшение погодных условий: при необходимости в регионе задействуют 902 единицы техники
18:30 | 25 декабря
В Саратове общественники высоко оценили качество связи в мессенджере MAX
18:00 | 25 декабря
Артисты Вольского театра поздравили детей героев СВО
17:59 | 25 декабря
Область готовится к ухудшению погодных условий
17:00 | 25 декабря
В Год защитника Отечества и 80-летия Победы общественные организации провели более 300 разноформатных мероприятий
16:33 | 25 декабря
Энергетики восстановили работу Саратовской ТЭЦ-5 после утреннего снижения температуры в тепломагистрали
16:32 | 25 декабря
Депутат Гладков ответил на критику электронного голосования
11:26 | 25 декабря
Обеспечили бесперебойность: на дежурство в сильные морозы вышли резервные автобусы
11:25 | 25 декабря
Саратовские застройщики объяснили, почему сейчас невыгодно строить новое жилье
Сегодня, 25 декабря, на Саратовской ТЭЦ-5 при переходе на дополнительное оборудование произошло снижение температуры горячей воды по тепломагистрали № 1. Данная станция осуществляет теплоснабжение части Ленинского, Кировского и Октябрьского районов.



"По информации энергетиков станция работает в штатном режиме, отключений потребителей нет. Работа энергооборудования станции восстановлена, в тепломагистрали № 1 нормализован температурный режим горячей воды, который был незначительно и кратковременно снижен на время ремонтных работ. Отмечу, что на этот период циркуляция в системе не прекращалась. Температура воздуха в домах, попавших в зону понижения температуры теплоносителя, не опускалась ниже нормативных параметров. В настоящее время продолжается постепенный прогрев теплоносителя, чтобы резкие температурные колебания не спровоцировали дефекты на теплосетях. Для полного восстановления планового режима потребуется ещё несколько часов. Точное время в каждом конкретном здании зависит от степени его удалённости от ТЭЦ-5 и эффективности работы внутридомового теплового узла", - рассказал министр строительства и ЖКХ Михаил Бутылкин.

Министерство строительства и ЖКХ области