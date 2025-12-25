Обеспечили бесперебойность: на дежурство в сильные морозы вышли резервные автобусы

просмотров: 133

Так, например, один из перевозчиков ООО «СитиТранс», обеспечивающий обслуживание маршрутов направления Саратов – Энгельс, сегодня организовал дежурство резервных автобусов в ключевых точках концентрации пассажиров. Данная мера гарантирует выполнение рейсов и оперативное замещение транспортных средств в случае технических затруднений, вызванных экстремально низкими температурами. Такую работу перевозчики пообещали выполнять регулярно.«Хотим отметить высокую степень ответственности перевозчика и заверить, что выпуск резервных автобусов на линии будет продолжаться и в праздничные дни», — рассказал заместитель министра транспорта — начальник управления транспортного обслуживания Алексей Шажко.Министерство транспорта области