Семьи с детьми в малых населённых пунктах Саратовской области освобождены от платы за детсады и школьное питание

Сегодня на заседании Саратовской областной думы были утверждены изменения в региональный бюджет, направленные на поддержку семей с детьми.Благодаря депутатскому проекту Председателя Государственной думы Вячеслава Володина в регион привлечено 1,8 млрд рублей. Эти средства позволят полностью отменить плату за пребывание в детских садах, а также за питание в дошкольных учреждениях и школах для семей, проживающих в малых населённых пунктах.Как отметил губернатор региона, это решение стало возможным благодаря федеральной поддержке и имеет стратегическое значение для социального благополучия сельских территорий.Министерству образования уже выданы поручения обеспечить готовность нормативно-правовой базы к запуску новой меры с 12 января.Как подчеркнул губернатор Саратовской области Роман Бусаргин, это знаковое системное решение, которое регион бы не смог принять самостоятельно:«Его актуальность для семей с детьми сложно переоценить. Задача региональной власти – обеспечить всю нормативную базу и документацию, чтобы новая мера поддержки, появившаяся благодаря депутатскому проекту Вячеслава Викторовича, заработала уже с 12 января. Соответствующие поручения министерству образования даны».