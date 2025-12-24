СГТУ возглавил рейтинг Минобрнауки России по воспитательной работе

24 декабря 2025 СРЕДА
В рамках Университетского форума студенческих и молодых семей в СГТУ имени Гагарина Ю.А. состоялось пленарное заседание, где обсуждались вопросы развития просемейной среды. В нём приняли участие сотрудники и студенты университета и представители Правительства региона, местных органов власти и соцучреждений.



В формате ВКС участников поприветствовала заместитель Министра науки и высшего образования РФ Ольга Петрова: «От лица Минобрнауки России благодарю университет за неизменное внимание к молодёжной и семейной политике. Саратовский Политех участвует во всех наших инициативах в этом направлении, показывает пример социально-ответственного вуза, помогает государству решать первостепенные задачи, среди которых и демография – одна из ключевых тем в указах Президента».

Ректор СГТУ, профессор Сергей Наумов отметил, что Россия остаётся мировым оплотом сохранения нравственных ценностей: «Неоднократно глава государства подчёркивал, что молодые люди в России не должны делать сложный выбор между созданием семьи и получением качественного образования, ребёнок не должен восприниматься как препятствие к успеху. И во время прямой линии наш Президент отметил: «Нужно, чтобы рождение детей стало модным». Важно обеспечивать для молодёжи условия, которые позволяют гармонично сочетать учёбу и профессиональную самореализацию с семьей».

Ректор подчеркнул, что университет активно работает над усилением просемейной среды. Доказательство тому – признание успехов СГТУ в воспитательной и молодёжной политике на федеральном уровне.

«В этом году мы заняли первое место среди вузов Минобрнауки РФ и четвертое - среди всех вузов страны по индексу отношения к воспитательной работе в рамках проекта «Твой Ход», восьмое место среди 340 вузов по реализации Года защитника Отечества и 17-е – по мониторингу празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне», – обозначил ректор.

Сегодня в СГТУ 36 студенческих семей, еще 87 – из категории «молодые семьи». Все они могут претендовать на разные виды поддержки от университета. В частности, молодым родителям предоставляется индивидуальный план обучения. С июля были установлены новые размеры материальной помощи: 50 тысяч рублей при вступлении в брак и 100 тысяч рублей за рождение ребенка. Также в СГТУ открыта группа кратковременного пребывания детей и комната матери и ребенка. Этим список не исчерпывается, вуз работает над его расширением постоянно.

Председатель комитета молодежной политики области Ангелина Беловицкая отметила: «Технический университет является флагманом, который транслирует важную социальную повестку, отражающую посыл руководства страны. Он создаёт необходимые условия для профессионального становления молодёжи, при этом поддерживая молодых людей в стремлении построить прочные союзы и стать родителями».

Также к участникам мероприятия обратились заместитель министра труда и социальной защиты области – председатель комитета социального обслуживания населения Светлана Савочкина и директор Центра социальной помощи семье и детям Саратова Татьяна Левченко, которые подчеркнули, что университет ведёт большую работу на перспективу, занимаясь развитием просемейной среды.

Значимым событием форума стало открытие комнаты по уходу за ребёнком в Энгельсском технологическом институте – филиале СГТУ, трансляция которого происходила в прямом эфире. Дизайн данного помещения был разработан студентками 5 курса Института урбанистики, архитектуры и строительства – Елизаветой Зайцевой, Таисией Вербиной и Дарьей Суховой.

Во время заседания в формате открытого диалога представители молодых и студенческих семей смогли задать интересующие их вопросы, а также высказать свои предложения по улучшению социальной сферы в вузе.

По информации пресс-службы СГТУ им. Гагарина Ю.А.