Ветераны и участники СВО смогут получить до 7 миллионов рублей для начала предпринимательской деятельности в аграрном секторе

Специалисты министерства сельского хозяйства области рассказали ветеранам и участникам СВО, уволенным в запас, о возможностях работы в сельском хозяйстве. Во встрече, на которой присутствовали около 50 жителей Саратова и муниципальных районов области, принял участие и подполковник ВС РФ Яков Гостяев – участник региональной программы «Наши герои»,которая реализуется по инициативе губернатора Романа Бусаргина по аналогии с федеральным проектом Президента Владимира Путина «Время героев».В ходе диалога начальник управления организационной работы, кадровой политики и информационного обеспечения минсельхоза области Оксана Лис рассказала об основных направлениях работы регионального агропрома, достижениях, которыми могут гордиться саратовские аграрии,а также о том, как последние годы меняются на селе условия жизни, труда и досуга. Также участники встречи смогли узнать о существующих мерах государственной поддержки сельхозтоваропроизводителей. На этом подробно остановилась начальник управления финансовой политики аграрного ведомства Любовь Черемисова.Особый интерес участников встречи вызвал грант«Агромотиватор». По словам Любови Черемисовой, этот вид грантовой поддержки станет доступен с 2026 года. Размер гранта, который будет предоставляться на условиях софинансирования, составит от 3 до 7 миллионов рублей на проекты по разведению крупного рогатого скота молочного или мясного направления продуктивности, и от 3 до 5 миллионов рублей – на другие направления.«Сейчас наша общая задача – дать возможность участникам специальной военной операции, людям, которые, не жалея себя, защищали интересы Родины, адаптироваться к мирной жизни. Приложим все усилия, чтобы наши сегодняшние герои при поддержке государства могли заниматься любимым делом и реализовали себя, в том числе, и в агробизнесе», - прокомментировал зампред Правительства области – министр сельского хозяйства области Роман Ковальский.Министерство сельского хозяйства области