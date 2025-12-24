24 декабря 2025 СРЕДА
Нацпроект «Кадры»: социальные партнеры обсудили ситуацию на рынке труда

На заключительном в этом году заседании областной трехсторонней комиссии по регулированию социально‑трудовых отношений подвели итоги первого года реализации национального проекта Президента России Владимира Путина «Кадры» в региональном разрезе. В мероприятии под руководством заместителя Председателя Правительства области Сергея Егорова участвовали представители власти, профсоюзов, работодателей, предприятий, а также координаторы территориальных комиссий в формате видеоконференцсвязи.

Замминистра труда и соцзащиты Наталья Михайлова представила ситуацию на региональном рынке труда, отметив, что уровень регистрируемой безработицы в регионе составляет 0,27 % (при 0,3 % в РФ и ПФО). За год трудоустроено 15,2 тысячи человек, при этом на портале «Работа в России» размещено 18,7 тысячи вакансий.

Нацпроект «Кадры» объединил четыре федеральных направления.

В рамках направления «Образование для рынка труда» 928 работников прошли обучение по 172 программам. Проект «Активные меры содействия занятости» охватил более 3,6 тысячи человек профессиональным обучением. Предусмотрены субсидии для работодателей: до 175 тысяч рублей за трудоустроенного, до 200 тысяч – за оборудованное место для инвалида, около 350 тысяч – по программе «Мобильность 2.0» за переезд сотрудника из другого региона.

В рамках проекта «Человек труда» были проведены два этапа Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей», в которых участвовали свыше 1,3 тысячи работодателей и около 14 тысяч соискателей. По итогам трудоустроено 2,4 тысячи человек.

Проект «Управление рынком труда» ввел 7‑летний горизонт планирования по цифрам прогноза по долгосрочным программам и целевое обучение для закрытия кадровых потребностей.

Сергей Егоров подчеркнул, что главная цель национального проекта «Кадры» – создать сбалансированную модель управления рынком труда и снизить разрыв между запросом экономики и предложением квалифицированных кадров.

Министр здравоохранения Владимир Дудаков отметил высокую роль диспансеризации работающего населения в сохранении трудового потенциала. Он сообщил, что с начала года профилактические осмотры прошли 19162 сотрудника 410 предприятий, всего под диспансерным наблюдением находятся около 157 тысяч работающих граждан. «Необходимо и в дальнейшем расширять эту эффективную практику с привлечением первичных профсоюзных организаций, руководителей государственных и частных организаций и предприятий области», – отметил министр.

Сергей Егоров поблагодарил всех присутствующих за совместную работу в течение года.

«Мы с вами приняли много решений, способствующих повышению качества жизни, заключили новое соглашение о минимальной заработной плате, рассматривали вопросы охраны труда, поддержки работников с детьми в рамках социального партнерства и другие не менее важные темы. Уверен, в наступающем году взаимодействие будет таким же эффективным», – подчеркнул зампред.

В завершение состоялось награждение победителей областных конкурсов «Коллективный договор – основа защиты социально‑трудовых прав работников» и «Профсоюзы глазами журналистов».

Секретариат заместителя Председателя Правительства области С.И. Егорова