Нацпроект «Кадры»: социальные партнеры обсудили ситуацию на рынке труда

На заключительном в этом году заседании областной трехсторонней комиссии по регулированию социально‑трудовых отношений подвели итоги первого года реализации национального проекта Президента России Владимира Путина «Кадры» в региональном разрезе. В мероприятии под руководством заместителя Председателя Правительства области Сергея Егорова участвовали представители власти, профсоюзов, работодателей, предприятий, а также координаторы территориальных комиссий в формате видеоконференцсвязи.Замминистра труда и соцзащиты Наталья Михайлова представила ситуацию на региональном рынке труда, отметив, что уровень регистрируемой безработицы в регионе составляет 0,27 % (при 0,3 % в РФ и ПФО). За год трудоустроено 15,2 тысячи человек, при этом на портале «Работа в России» размещено 18,7 тысячи вакансий.Нацпроект «Кадры» объединил четыре федеральных направления.В рамках направления «Образование для рынка труда» 928 работников прошли обучение по 172 программам. Проект «Активные меры содействия занятости» охватил более 3,6 тысячи человек профессиональным обучением. Предусмотрены субсидии для работодателей: до 175 тысяч рублей за трудоустроенного, до 200 тысяч – за оборудованное место для инвалида, около 350 тысяч – по программе «Мобильность 2.0» за переезд сотрудника из другого региона.В рамках проекта «Человек труда» были проведены два этапа Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей», в которых участвовали свыше 1,3 тысячи работодателей и около 14 тысяч соискателей. По итогам трудоустроено 2,4 тысячи человек.Проект «Управление рынком труда» ввел 7‑летний горизонт планирования по цифрам прогноза по долгосрочным программам и целевое обучение для закрытия кадровых потребностей.Сергей Егоров подчеркнул, что главная цель национального проекта «Кадры» – создать сбалансированную модель управления рынком труда и снизить разрыв между запросом экономики и предложением квалифицированных кадров.Министр здравоохранения Владимир Дудаков отметил высокую роль диспансеризации работающего населения в сохранении трудового потенциала. Он сообщил, что с начала года профилактические осмотры прошли 19162 сотрудника 410 предприятий, всего под диспансерным наблюдением находятся около 157 тысяч работающих граждан. «Необходимо и в дальнейшем расширять эту эффективную практику с привлечением первичных профсоюзных организаций, руководителей государственных и частных организаций и предприятий области», – отметил министр.Сергей Егоров поблагодарил всех присутствующих за совместную работу в течение года.«Мы с вами приняли много решений, способствующих повышению качества жизни, заключили новое соглашение о минимальной заработной плате, рассматривали вопросы охраны труда, поддержки работников с детьми в рамках социального партнерства и другие не менее важные темы. Уверен, в наступающем году взаимодействие будет таким же эффективным», – подчеркнул зампред.В завершение состоялось награждение победителей областных конкурсов «Коллективный договор – основа защиты социально‑трудовых прав работников» и «Профсоюзы глазами журналистов».Секретариат заместителя Председателя Правительства области С.И. Егорова