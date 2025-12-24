24 декабря 2025 СРЕДА
15:30 | 24 декабря
Семьи с детьми в малых населённых пунктах Саратовской области освобождены от платы за детсады и школьное питание
14:30 | 24 декабря
СГТУ возглавил рейтинг Минобрнауки России по воспитательной работе
13:30 | 24 декабря
Ветераны и участники СВО смогут получить до 7 миллионов рублей для начала предпринимательской деятельности в аграрном секторе
12:30 | 24 декабря
«Снежный экспресс» прибыл в Хвалынск
11:40 | 24 декабря
Казаки провели «Зимнюю баталицу» на Соколовой горе
11:30 | 24 декабря
Нацпроект «Кадры»: социальные партнеры обсудили ситуацию на рынке труда
10:30 | 24 декабря
От саратовцев ждут заявок для участия в национальном органическом конкурсе
09:58 | 24 декабря
В Саратове чествовали юных чемпионов
21:25 | 23 декабря
16:00 | 23 декабря
Алексей Антонов и Владимир Попов обсудили создание кадетских классов в новой школе Саратова, названной в честь Героев СВО
Национальный конкурс на соискание премии за достижения в развитии российской органической продукции проводится на площадке Совета Федерации комитетом Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию совместно с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и Роскачеством при поддержке Фонда «Органика».

Задачи конкурса - поощрение достижений в области производства и реализации органической продукции, пропаганда органической продукции, повышение уровня информированности потребителей о правильном питании, повышение экспортного потенциала органической продукции, выявление лучших практик государственной поддержки производства органической продукции, распространение лучших практик производства органической продукции.

Участниками конкурса могут быть:

- субъекты Российской Федерации;
- сертифицированные производители органической продукции,включенные в единый государственный реестр производителей органической продукции;
- организации розничной и онлайн-торговли органической продукцией;
- СМИ;
- блогеры;
- молодежь (граждане Российской Федерации в возрасте от 14 до 35 лет включительно, обучающиеся в общеобразовательных и профессиональных образовательных организациях, а также в образовательных организациях высшего образования).

Подать заявку для участия можно в электронном виде на странице конкурса в сети «Интернет»: https://roskachestvo.gov.ru/about/competence/organic/contest/или по электронной почте: organic@roskachestvo.gov.ru.

Подробно об этапах конкурса и условия участия можно узнать в социальных сетях министерства сельского хозяйства области: ВКонтакте: https://vk.com/minselhoz64; Одноклассники: https://ok.ru/minselkhoz.saratovskoyoblasti, Макс: https://max.ru/id6455020996_gos.

Министерство сельского хозяйства области