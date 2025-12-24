От саратовцев ждут заявок для участия в национальном органическом конкурсе

просмотров: 127

Национальный конкурс на соискание премии за достижения в развитии российской органической продукции проводится на площадке Совета Федерации комитетом Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию совместно с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и Роскачеством при поддержке Фонда «Органика».Задачи конкурса - поощрение достижений в области производства и реализации органической продукции, пропаганда органической продукции, повышение уровня информированности потребителей о правильном питании, повышение экспортного потенциала органической продукции, выявление лучших практик государственной поддержки производства органической продукции, распространение лучших практик производства органической продукции.Участниками конкурса могут быть:- субъекты Российской Федерации;- сертифицированные производители органической продукции,включенные в единый государственный реестр производителей органической продукции;- организации розничной и онлайн-торговли органической продукцией;- СМИ;- блогеры;- молодежь (граждане Российской Федерации в возрасте от 14 до 35 лет включительно, обучающиеся в общеобразовательных и профессиональных образовательных организациях, а также в образовательных организациях высшего образования).Подать заявку для участия можно в электронном виде на странице конкурса в сети «Интернет»: https://roskachestvo.gov.ru/about/competence/organic/contest/или по электронной почте: organic@roskachestvo.gov.ru.Подробно об этапах конкурса и условия участия можно узнать в социальных сетях министерства сельского хозяйства области: ВКонтакте: https://vk.com/minselhoz64; Одноклассники: https://ok.ru/minselkhoz.saratovskoyoblasti, Макс: https://max.ru/id6455020996_gos.Министерство сельского хозяйства области