В Саратове чествовали юных чемпионов

В 2025 году в их спортивной копилке 641 медаль, 197 из которых золотого достоинства
В Саратовской области зарождается новая традиция — чествовать лучших юных спортсменов региона по итогам прошедшего спортивного сезона. В этом году Фестиваль чемпионов объединил порядка 200 победителей Первенств России, Европы и мира.

Лучших из лучших поздравили заместитель Председателя Правительства области Владимир Попов и министр спорта области Олег Дубовенко.

«Фестиваль чемпионов — это не просто подведение итогов года. Это благодарность юным спортсменам за труд, характер и стремление побеждать, а их наставникам — за вклад в развитие спорта региона. Когда в одном зале собирается столько чемпионов, понимаешь — у Саратовской области мощный спортивный потенциал. И наша задача - создать все условия для его реализации», - подчеркнул Олег Дубовенко.

Форматом мероприятия стал спортивный квиз, в котором ребятам вместе с их наставниками - именитыми спортсменами - предстояло ответить на различные вопросы из истории спорта и спортивных событий. В одной команде можно было увидеть представителей шахмат и самбо, плавания и дзюдо. В этом и была главная изюминка праздника – единение и заряд положительных эмоций.

А поводов для гордости в 2025 году было немало: в копилке юных чемпионов 641 медаль, 197 из которых золотого достоинства. Это не просто цифры — это результат труда, упорства и настоящей любви к спорту.

Министерство спорта области