Казаки провели «Зимнюю баталицу» на Соколовой горе

21 декабря в Парке Победы на Соколовой горе прошло военно-патриотическое мероприятие «Зимняя баталица», организованное при поддержке Общественной палаты Саратовской области. Инициаторами выступили член Общественной палаты, атаман Саратовского Окружного Казачьего Общества, член Общественного совета при ГУ МВД по Саратовской области Андрей Фетисов и атаман Красноярского хуторского казачьего общества Энгельсского района Дмитрий Тишковец.

Мероприятие собрало казаков Волжского Войска из Саратова, Пензы и Энгельса, курсантов Саратовского Высшего Артиллерийского Командного Училища, а также воспитанников и наставников подростковых клубов «Волжская Застава», «Пластун», «Сварог» и «Волжские пластуны». Участники продемонстрировали высокий уровень подготовки на муниципальных соревнованиях по рубке шашкой, проводимых под эгидой Федерации рубки шашкой «Казарла».

На специально оборудованных площадках гости и участники могли попробовать себя в разборке и сборке автомата, освоить базовые навыки тактической медицины и пройти интенсивную тренировку по основам современного боя и военной разведки – именно такие занятия вызвали особый интерес у юных разведчиков.

По итогам соревнований все участники были отмечены грамотами от Окружного атамана и памятными дипломами. Организаторы выразили благодарность руководителям клубов – Илье Дементьеву, Нелли Гянчандани, Ольге Клищенко, старшему лейтенанту Павлу Корнилову, а также региональному судье Федерации рубки шашкой «Казарла» Владимиру Угроватову. Особую благодарность заслужили спортсмены - Андрей Большебратский, Андрей Легушов, Александр Степанов, Дмитрий Масленников и Сергей Макаров за вклад в развитие казачьих боевых традиций.

Участники выразили слова благодарности Борису Шинчуку за помощь в организации мероприятия.

Несмотря на декабрьские холода, «Зимняя баталица» прошла по-настоящему тепло: с азартом, задором и искренним энтузиазмом. Дети и взрослые получили новые знания и практические навыки, связанные с боевыми традициями казачества.

