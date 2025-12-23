Алексей Антонов и Владимир Попов обсудили создание кадетских классов в новой школе Саратова, названной в честь Героев СВО

23 декабря 2025 ВТОРНИК
Председатель Саратовской областной Думы Алексей Антонов провел рабочую встречу с заместителем Председателя Правительства области Владимиром Поповым. Они обсудили возможность создания кадетских классов в новой школе, строящейся в микрорайоне «Молодежный» Ленинского района Саратова.

Инициатива поступила от группы родителей, обратившихся к спикеру Думы на личном приеме на прошлой неделе.

«Передаю просьбу родительского сообщества – рассмотреть возможность создания кадетских классов в новой школе. Идею считаю правильной. Во-первых, школа будет носить имя Героев специальной военной операции. Во-вторых, там создадут хорошее спортивное ядро, бассейн. Логично, если именно в такой школе откроют кадетские классы. Патриотическое воспитание, дисциплина, спорт – каждый родитель в этом заинтересован», — отметил Алексей Антонов.

Владимир Попов заверил, что инициативу родителей воплотят в жизнь.

«Школа, безусловно, уникальна. Более того, рядом расположен дворец творчества, который очень важен в рамках единой концепции развития образования. В комплексе это будет точка роста, которая поможет району стал центром патриотического воспитания. Инициатива родителей по созданию в новой школе имени Героев СВО будет проработана», — заявил Попов.

Напомним, инициативная группа родителей из микрорайона «Молодежный» обратилась к Председателю Саратовской областной Думы Алексею Антонову с просьбой о содействии в создании кадетских классов в строящейся школе на 1100 мест.

Представительница родительского комитета Татьяна Анисимова рассказала о желании детей приобщиться к воинской подготовке и выбрать профессию, связанную с защитой Родины.