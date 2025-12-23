23 декабря 2025 ВТОРНИК
Новости
21:25 | 23 декабря
Казаки провели «Зимнюю баталицу» на Соколовой горе
16:00 | 23 декабря
Алексей Антонов и Владимир Попов обсудили создание кадетских классов в новой школе Саратова, названной в честь Героев СВО
15:30 | 23 декабря
Минздрав информирует о работе подведомственных медицинских организаций в праздничные дни
14:10 | 23 декабря
Саратовцев приглашают принять участие во втором сезоне конкурса современного плакатного искусства «Время смыслов»
13:00 | 23 декабря
Опыт Саратовской области по работе с муниципалитетами рекомендован для применения в других субъектах РФ
12:30 | 23 декабря
Курсанты военных училищ Саратова примут участие в бале-маскараде
11:30 | 23 декабря
Саратовцы поддерживают строительство школы пикетами
11:22 | 23 декабря
Роман Грибов о рынке «Привоз» в Саратове: «Это место, где мигранты, грязь, наркота»
10:00 | 23 декабря
Саратовские школьники стали победителями Всероссийской олимпиады «Иннагрика»
09:08 | 23 декабря
Саратовская область — победитель Всероссийских соревнований по спортивной борьбе
Минздрав информирует о работе подведомственных медицинских организаций в праздничные дни

Новости / Здоровье
Работа амбулаторно-поликлинических учреждений и подразделений в период с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года будет осуществляться в следующем режиме: с 09.00 до 14.00, прием вызовов врача на дом - до 13.00, стационары работают круглосуточно.


Будут организованы ежедневные дежурства ответственных администраторов: в амбулаторно-поликлинических учреждениях – с 9.00 до 14.00, в стационарах – круглосуточно. Также организованы ежедневные дежурства врачей участковой службы для приема в поликлинике и обслуживания на дому в необходимом количестве. В целях оперативного влияния на ситуацию в случае высокой нагрузки на дежурных врачей предусмотрена возможность вызова специалистов дополнительно, а также организации дежурств автотранспорта для обслуживания удаленных адресов.

3, 6 и 9 января 2026 года, а при наличии необходимости дополнительно и в другие дни будут работать узкие специалисты и диагностические службы (лаборатории, рентгенкабинет, флюорокабинет и другие).

О режиме работы ЛПУ в праздничные дни жители будут проинформированы путем размещения информации во всех территориально обособленных подразделениях, на официальных сайтах, в аккаунтах медицинских организаций в социальных сетях.