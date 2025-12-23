Минздрав информирует о работе подведомственных медицинских организаций в праздничные дни

просмотров: 113

Будут организованы ежедневные дежурства ответственных администраторов: в амбулаторно-поликлинических учреждениях – с 9.00 до 14.00, в стационарах – круглосуточно. Также организованы ежедневные дежурства врачей участковой службы для приема в поликлинике и обслуживания на дому в необходимом количестве. В целях оперативного влияния на ситуацию в случае высокой нагрузки на дежурных врачей предусмотрена возможность вызова специалистов дополнительно, а также организации дежурств автотранспорта для обслуживания удаленных адресов.3, 6 и 9 января 2026 года, а при наличии необходимости дополнительно и в другие дни будут работать узкие специалисты и диагностические службы (лаборатории, рентгенкабинет, флюорокабинет и другие).О режиме работы ЛПУ в праздничные дни жители будут проинформированы путем размещения информации во всех территориально обособленных подразделениях, на официальных сайтах, в аккаунтах медицинских организаций в социальных сетях.