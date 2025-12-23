23 декабря 2025 ВТОРНИК
Новости
21:25 | 23 декабря
Казаки провели «Зимнюю баталицу» на Соколовой горе
16:00 | 23 декабря
Алексей Антонов и Владимир Попов обсудили создание кадетских классов в новой школе Саратова, названной в честь Героев СВО
15:30 | 23 декабря
Минздрав информирует о работе подведомственных медицинских организаций в праздничные дни
14:10 | 23 декабря
Саратовцев приглашают принять участие во втором сезоне конкурса современного плакатного искусства «Время смыслов»
13:00 | 23 декабря
Опыт Саратовской области по работе с муниципалитетами рекомендован для применения в других субъектах РФ
12:30 | 23 декабря
Курсанты военных училищ Саратова примут участие в бале-маскараде
11:30 | 23 декабря
Саратовцы поддерживают строительство школы пикетами
11:22 | 23 декабря
Роман Грибов о рынке «Привоз» в Саратове: «Это место, где мигранты, грязь, наркота»
10:00 | 23 декабря
Саратовские школьники стали победителями Всероссийской олимпиады «Иннагрика»
09:08 | 23 декабря
Саратовская область — победитель Всероссийских соревнований по спортивной борьбе
В Радищевском музее открыта новая экспозиция «АРТ-КОД»
Подробнее
Владимир Дудаков: «Лучший метод защиты от гриппа – вакцинация»
Подробнее
Сказано-сделано-экспортировано
Подробнее
В Саратове впервые состоится детский межрегиональный вокальный конкурс «Пою с оркестром»
Подробнее
Черешчатый дуб под Александрович Нашем признан памятником природы
Подробнее
В Саратове стартует третий этап Всероссийских соревнований по прыжкам в воду «Лига юных чемпионов»
Подробнее
Взаимодействие общественников с Фондом капремонта области признано успешным
Подробнее
Электричка здоровья пользуется неизменным успехом у пассажиров и жителей области
Подробнее

Саратовцев приглашают принять участие во втором сезоне конкурса современного плакатного искусства «Время смыслов»

Новости
Саратовцев приглашают принять участие во втором сезоне конкурса современного плакатного искусства «Время смыслов»


Приём заявок на участие открыт до 28 января 2026 года
По инициативе Добровольческого отряда «Тигр» и журнала «Судьба» при поддержке аппарата полномочного представителя Президента РФ в Дальневосточном федеральном округе и НКО «Фонд развития социальных инициатив» проводится второй сезон конкурса современного плакатного искусства «Время смыслов». Конкурс носит имя Героя России Сергея Ефремова, легендарного командира отряда «Тигр», погибшего при освобождении Курской области.

Целью конкурса является пропаганда духовно-нравственных ценностей через форму плаката. К участию приглашаются художники, дизайнеры, творческие коллективы и все желающие. Приём работ - до 28 января 2026 года.

Напомним, первый сезон конкурса, проходивший с февраля по апрель 2025 года, показал высокую активность участников: почти 3 200 работ из 84 регионов России и зарубежных стран. 73% участников составила молодежь в возрасте от 10 до 21 года.

Победители первого сезона в 13 номинациях и 20 детей в категории «Надежда России» получили заслуженное признание, их работы были представлены на выставках в более чем 30 регионах страны.

Подробная информация о конкурсе и условиях участия доступна на официальном сайте конкурса «Время смыслов» https://время-смыслов.рф/.

По информации Оргкомитета конкурса