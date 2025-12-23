23 декабря 2025 ВТОРНИК
21:25 | 23 декабря
Казаки провели «Зимнюю баталицу» на Соколовой горе
16:00 | 23 декабря
Алексей Антонов и Владимир Попов обсудили создание кадетских классов в новой школе Саратова, названной в честь Героев СВО
15:30 | 23 декабря
Минздрав информирует о работе подведомственных медицинских организаций в праздничные дни
14:10 | 23 декабря
Саратовцев приглашают принять участие во втором сезоне конкурса современного плакатного искусства «Время смыслов»
13:00 | 23 декабря
Опыт Саратовской области по работе с муниципалитетами рекомендован для применения в других субъектах РФ
12:30 | 23 декабря
Курсанты военных училищ Саратова примут участие в бале-маскараде
11:30 | 23 декабря
Саратовцы поддерживают строительство школы пикетами
11:22 | 23 декабря
Роман Грибов о рынке «Привоз» в Саратове: «Это место, где мигранты, грязь, наркота»
10:00 | 23 декабря
Саратовские школьники стали победителями Всероссийской олимпиады «Иннагрика»
09:08 | 23 декабря
Саратовская область — победитель Всероссийских соревнований по спортивной борьбе
Опыт Саратовской области по работе с муниципалитетами рекомендован для применения в других субъектах РФ

Директор Корпорации развития Саратовской области Александр Храпугин выступил в качестве спикера на стратегической сессии «Инвестиционный потенциал муниципальных образований Республики Мордовия». Мероприятие прошло при поддержке Агентства стратегических инициатив (АСИ), которое пригласило саратовскую сторону для передачи успешного регионального опыта.




В своем выступлении Александр Храпугин подробно рассказал о комплексной работе, которую ведет Саратовская область для повышения инвестиционной привлекательности районов. Ключевым элементом является создание профессиональных муниципальных инвестиционных команд.

Уже дважды, в 2023 и 2025 годах, Корпорация совместно с министерством инвестиционной политики организовала для муниципальных инвесткоманд обучение в Региональной инвестиционной школе. Итогом первого потока стала разработка инвестиционных профилей, во второй раз районные чиновники учились создавать конкретные инвестиционные предложения для инвесторов.

Корпорация развития также входит в межведомственную группу проекта «Инвест-разбор». Специалисты совершили выезды в 10 районов, где в формате прямого диалога проанализировали потребности порядка 60 действующих предприятий. Результатом каждой поездки становится выявление сдерживающих факторов и построение индивидуальной дорожной карты развития для предприятия.

Еще одной успешной практикой стали регулярные прямые эфиры с инвестиционными уполномоченными. Этот формат позволяет в онлайн-режиме рассказывать бизнес-сообществу об инвестиционных возможностях территорий и презентовать существующие инвестпредложения.

«Обмен практиками между регионами — это не просто полезный опыт, а необходимое условие для развития. Когда регионы учатся друг у друга, это ускоряет внедрение эффективных решений и помогает избежать типичных ошибок», — подчеркнул Александр Храпугин в ходе своего выступления.

Представленные саратовские практики получили высокую оценку участников сессии и могут быть адаптированы для применения в других субъектах РФ.

