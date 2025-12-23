Опыт Саратовской области по работе с муниципалитетами рекомендован для применения в других субъектах РФ

просмотров: 132

В своем выступлении Александр Храпугин подробно рассказал о комплексной работе, которую ведет Саратовская область для повышения инвестиционной привлекательности районов. Ключевым элементом является создание профессиональных муниципальных инвестиционных команд.Уже дважды, в 2023 и 2025 годах, Корпорация совместно с министерством инвестиционной политики организовала для муниципальных инвесткоманд обучение в Региональной инвестиционной школе. Итогом первого потока стала разработка инвестиционных профилей, во второй раз районные чиновники учились создавать конкретные инвестиционные предложения для инвесторов.Корпорация развития также входит в межведомственную группу проекта «Инвест-разбор». Специалисты совершили выезды в 10 районов, где в формате прямого диалога проанализировали потребности порядка 60 действующих предприятий. Результатом каждой поездки становится выявление сдерживающих факторов и построение индивидуальной дорожной карты развития для предприятия.Еще одной успешной практикой стали регулярные прямые эфиры с инвестиционными уполномоченными. Этот формат позволяет в онлайн-режиме рассказывать бизнес-сообществу об инвестиционных возможностях территорий и презентовать существующие инвестпредложения.«Обмен практиками между регионами — это не просто полезный опыт, а необходимое условие для развития. Когда регионы учатся друг у друга, это ускоряет внедрение эффективных решений и помогает избежать типичных ошибок», — подчеркнул Александр Храпугин в ходе своего выступления.Представленные саратовские практики получили высокую оценку участников сессии и могут быть адаптированы для применения в других субъектах РФ.АО «Корпорация развития Саратовской области»