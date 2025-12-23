Курсанты военных училищ Саратова примут участие в бале-маскараде

просмотров: 127

Сегодня, 23 декабря, в 17.00 в Большом зале Саратовского областного Дома работников искусств состоится предновогодний бал-маскарад, вдохновленный культовым фильмом Эльдара Рязанова «Карнавальная ночь». Мероприятие пройдет в рамках празднования 100-летнего юбилея учреждения.Большую часть кавалеров бала составят курсанты военных училищ Саратова: Саратовского высшего артиллерийского командного училища, Саратовского военного ордена Жукова Краснознаменный института войск национальной гвардии РФ, Саратовского высшего военного инженерного училища радиационной, химической и биологической защиты.В программе вечера - показательные выступления от участников «Народной» студии исторического танца «Старый город», приглашенных артистов и танцевальный мастер-класс. На нем профессиональные хореографы разучат с желающими основные фигуры танцев. После урока гости смогут станцевать вместе, почувствовав себя героями знаменитой кинокомедии.Кстати, зал будет украшен с соблюдением стилистики 1956 года: бумажные гирлянды, фонарики и традиционный новогодний серпантин. Для гостей обязателен дресс-код - стиль 1956 года и обязательный атрибут - карнавальная маска (бумажная или любая другая).