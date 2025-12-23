23 декабря 2025 ВТОРНИК
21:25 | 23 декабря
Казаки провели «Зимнюю баталицу» на Соколовой горе
16:00 | 23 декабря
Алексей Антонов и Владимир Попов обсудили создание кадетских классов в новой школе Саратова, названной в честь Героев СВО
15:30 | 23 декабря
Минздрав информирует о работе подведомственных медицинских организаций в праздничные дни
14:10 | 23 декабря
Саратовцев приглашают принять участие во втором сезоне конкурса современного плакатного искусства «Время смыслов»
13:00 | 23 декабря
Опыт Саратовской области по работе с муниципалитетами рекомендован для применения в других субъектах РФ
12:30 | 23 декабря
Курсанты военных училищ Саратова примут участие в бале-маскараде
11:30 | 23 декабря
Саратовцы поддерживают строительство школы пикетами
11:22 | 23 декабря
Роман Грибов о рынке «Привоз» в Саратове: «Это место, где мигранты, грязь, наркота»
10:00 | 23 декабря
Саратовские школьники стали победителями Всероссийской олимпиады «Иннагрика»
09:08 | 23 декабря
Саратовская область — победитель Всероссийских соревнований по спортивной борьбе
Курсанты военных училищ Саратова примут участие в бале-маскараде

Он пройдет в честь 100-летия Дома работников искусств в стилистике «Карнавальной ночи»



Сегодня, 23 декабря, в 17.00 в Большом зале Саратовского областного Дома работников искусств состоится предновогодний бал-маскарад, вдохновленный культовым фильмом Эльдара Рязанова «Карнавальная ночь». Мероприятие пройдет в рамках празднования 100-летнего юбилея учреждения.

Большую часть кавалеров бала составят курсанты военных училищ Саратова: Саратовского высшего артиллерийского командного училища, Саратовского военного ордена Жукова Краснознаменный института войск национальной гвардии РФ, Саратовского высшего военного инженерного училища радиационной, химической и биологической защиты.

В программе вечера - показательные выступления от участников «Народной» студии исторического танца «Старый город», приглашенных артистов и танцевальный мастер-класс. На нем профессиональные хореографы разучат с желающими основные фигуры танцев. После урока гости смогут станцевать вместе, почувствовав себя героями знаменитой кинокомедии.

Кстати, зал будет украшен с соблюдением стилистики 1956 года: бумажные гирлянды, фонарики и традиционный новогодний серпантин. Для гостей обязателен дресс-код - стиль 1956 года и обязательный атрибут - карнавальная маска (бумажная или любая другая).