23 декабря 2025 ВТОРНИК
11:30 | 23 декабря
Саратовцы поддерживают строительство школы пикетами
11:22 | 23 декабря
Роман Грибов о рынке «Привоз» в Саратове: «Это место, где мигранты, грязь, наркота»
10:00 | 23 декабря
Саратовские школьники стали победителями Всероссийской олимпиады «Иннагрика»
09:08 | 23 декабря
Саратовская область — победитель Всероссийских соревнований по спортивной борьбе
09:04 | 23 декабря
Общественник считает невозможным ввод в Саратовской области более 1 миллиона квадратных метров жилья
14:00 | 22 декабря
В Саратовской области создан первый межрегиональный промышленный кластер
13:30 | 22 декабря
Учёные Политеха познакомили школьников с технологиями будущего энергетики
12:30 | 22 декабря
Создана новая детская газета "ВОВремя"
11:30 | 22 декабря
Более 500 ветеранов специальной военной операции стали участниками спортивных соревнований в 2025 году
10:00 | 22 декабря
Новогодняя арт-терапия: получатели услуг центра соцобслуживания Самойловского района занимаются творчеством
В Радищевском музее открыта новая экспозиция «АРТ-КОД»
Владимир Дудаков: «Лучший метод защиты от гриппа – вакцинация»
Сказано-сделано-экспортировано
В Саратове впервые состоится детский межрегиональный вокальный конкурс «Пою с оркестром»
Черешчатый дуб под Александрович Нашем признан памятником природы
В Саратове стартует третий этап Всероссийских соревнований по прыжкам в воду «Лига юных чемпионов»
Взаимодействие общественников с Фондом капремонта области признано успешным
Электричка здоровья пользуется неизменным успехом у пассажиров и жителей области
Саратовцы поддерживают строительство школы пикетами

Жители Ленинского района внимательно следят за работами на стройплощадке в микрорайоне Молодежный. И неспроста – в ближайшем будущем здесь появится новая школа. Чтобы поддержать ее строительство, саратовцы организуют одиночные пикеты с лозунгом «Стройте быстрее школу!».




«Мы с нетерпением ждем дня, когда наши дети войдут в новое здание – просторное, светлое, оснащенное самым современным оборудованием. Конечно, мы хотим, чтобы наши дети получали знания в комфортных условиях! Ребята будут учиться в одну смену, в их распоряжении будут прекрасные спортивные залы и площадки», - говорит пикетчик.

Желание родителей совпадает с мнением будущих учеников. Они также мечтают о больших классах, бассейне, оборудованных мастерских, организованных в новой школе секциях и кружках.

Что все это будет, сомневаться не стоит - вопрос строительства школы стоит на особом контроле у губернатора Романа Бусаргина.