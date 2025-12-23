Саратовские школьники стали победителями Всероссийской олимпиады «Иннагрика»

просмотров: 66

В Нижнем Новгороде подвели итоги Всероссийской олимпиады по агрогенетике «Иннагрика» — престижного интеллектуального состязания для школьников 9–11 классов. Мероприятие открывает победителям двери в ведущие аграрные вузы страны, дав право на зачисление без вступительных испытаний или дополнительные баллы к ЕГЭ.14 саратовских школьников сразились за награды в трёх профилях финала — «Агрогенетика», «Агрохимия» и «АгроТех». Программа включала не только индивидуальное решение сложных олимпиадных задач, но и командный тур с практико‑ориентированными заданиями, имитирующими реальные вызовы аграрной отрасли.«Для меня олимпиада стала прекрасной возможностью изучить выбранное направление изнутри. За эту неделю мы успели пройти два тура: теоретический и практический. Они проверяли уже имеющиеся знания и навыки. А с ноября мы работали над проектом под руководством наставника. Мы с командой занимались изучением природных стабилизаторов подсолнечного масла. Подобранные методики удалось протестировать в лаборатории, у нас получилось выполнить задание, экстрагировать вариант естественных антиоксидантов, являющихся ещё и ароматизаторами продукта. За это время я научилась работать с новыми программами, лабораторным оборудованием», - отметила участница Разживина Анастасия.По итогам олимпиады обладателями диплома I степени и победителями стали:* Михаил Ефремов (9 класс, Лицей‑интернат № 64 г. Саратов) — в профиле «Агрохимия»;* Анастасия Разживина (9 класс, школа № 1 г. Энгельса) — в профиле «Агрогенетика».