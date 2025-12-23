23 декабря 2025 ВТОРНИК
11:30 | 23 декабря
Саратовцы поддерживают строительство школы пикетами
11:22 | 23 декабря
Роман Грибов о рынке «Привоз» в Саратове: «Это место, где мигранты, грязь, наркота»
10:00 | 23 декабря
Саратовские школьники стали победителями Всероссийской олимпиады «Иннагрика»
09:08 | 23 декабря
Саратовская область — победитель Всероссийских соревнований по спортивной борьбе
09:04 | 23 декабря
Общественник считает невозможным ввод в Саратовской области более 1 миллиона квадратных метров жилья
14:00 | 22 декабря
В Саратовской области создан первый межрегиональный промышленный кластер
13:30 | 22 декабря
Учёные Политеха познакомили школьников с технологиями будущего энергетики
12:30 | 22 декабря
Создана новая детская газета "ВОВремя"
11:30 | 22 декабря
Более 500 ветеранов специальной военной операции стали участниками спортивных соревнований в 2025 году
10:00 | 22 декабря
Новогодняя арт-терапия: получатели услуг центра соцобслуживания Самойловского района занимаются творчеством
В Радищевском музее открыта новая экспозиция «АРТ-КОД»
Подробнее
Владимир Дудаков: «Лучший метод защиты от гриппа – вакцинация»
Подробнее
Сказано-сделано-экспортировано
Подробнее
В Саратове впервые состоится детский межрегиональный вокальный конкурс «Пою с оркестром»
Подробнее
Черешчатый дуб под Александрович Нашем признан памятником природы
Подробнее
В Саратове стартует третий этап Всероссийских соревнований по прыжкам в воду «Лига юных чемпионов»
Подробнее
Взаимодействие общественников с Фондом капремонта области признано успешным
Подробнее
Электричка здоровья пользуется неизменным успехом у пассажиров и жителей области
Подробнее

Саратовские школьники стали победителями Всероссийской олимпиады «Иннагрика»

Саратовские школьники стали победителями Всероссийской олимпиады «Иннагрика»

В Нижнем Новгороде подвели итоги Всероссийской олимпиады по агрогенетике «Иннагрика» — престижного интеллектуального состязания для школьников 9–11 классов. Мероприятие открывает победителям двери в ведущие аграрные вузы страны, дав право на зачисление без вступительных испытаний или дополнительные баллы к ЕГЭ.

14 саратовских школьников сразились за награды в трёх профилях финала — «Агрогенетика», «Агрохимия» и «АгроТех». Программа включала не только индивидуальное решение сложных олимпиадных задач, но и командный тур с практико‑ориентированными заданиями, имитирующими реальные вызовы аграрной отрасли.

«Для меня олимпиада стала прекрасной возможностью изучить выбранное направление изнутри. За эту неделю мы успели пройти два тура: теоретический и практический. Они проверяли уже имеющиеся знания и навыки. А с ноября мы работали над проектом под руководством наставника. Мы с командой занимались изучением природных стабилизаторов подсолнечного масла. Подобранные методики удалось протестировать в лаборатории, у нас получилось выполнить задание, экстрагировать вариант естественных антиоксидантов, являющихся ещё и ароматизаторами продукта. За это время я научилась работать с новыми программами, лабораторным оборудованием», - отметила участница Разживина Анастасия.

По итогам олимпиады обладателями диплома I степени и победителями стали:
* Михаил Ефремов (9 класс, Лицей‑интернат № 64 г. Саратов) — в профиле «Агрохимия»;
* Анастасия Разживина (9 класс, школа № 1 г. Энгельса) — в профиле «Агрогенетика».